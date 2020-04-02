Майлис Репс: что будет с выпускными экзаменами пока непонятно

Вступительные экзамены в гимназии, по словам министра, в среднем сдают 800-1000 детей. В случае если правительство смягчит правила изоляции, одним из решений было бы распределение экзаменов: «С таллиннскими и тартускими школами ведутся переговоры о том, чтобы подумать о распределении детей по школьному зданию и проведении экзамены в несколько дней. В то же время, если правило 2+2 будет действовать в течение всего мая, то нужно будет посмотреть, возможно ли организовать вступительные экзамены только через электронное тестирование. Сегодня это маловероятно».

По словам министра, государственные экзамены для выпускников средней школы могли бы быть обязательными только для тех, кто хочет поступать в вуз: «Некоторые вопросы нуждаются в быстром решении. Вузы готовы провести экзамены в июле или августе, то есть университеты готовы перенести вступительные экзамены на летний период».

Поправками к закону предлагается в ситуации чрезвычайного положения отказаться от обязанности выставлять ученикам оценки в баллах: «Мы, конечно, предоставили определенную свободу, поскольку доверяем ученикам и школам, но все же разослали письма, в которых объяснили, что мы просим школы учесть». Она добавила, что министерство находится в постоянном контакте с учебными заведениями: «Плотное общение происходит через самоуправления и кризисные штабы».

В числе прочего, министра образования сказала, что обеспокоена случаям, когда дети исчезают, то есть происходят ситуации, когда школа не может связаться с ребенком: «Это происходит, конечно, не массово, но беспокоиться такие истории заставляют. В этом случае нужно активно общаться с социальными работниками самоуправлений, чтобы выяснить, что вообще происходит в семьях. В целом проблемные семьи известны уже давно».

Министр отметила, что беспокойство и неопределенность царят сейчас именно среди самих учеников и решение проблемам нужно искать быстро: «Это интересный опыт, что обеспокоены именно молодые люди, а не их родители. Мы предполагаем, что осенью нормальный порядок восстановится. Никто не хочет, чтобы этот кризис затянулся надолго. Как родитель могу подтвердить, что напряжение очень большое, но мы справимся».