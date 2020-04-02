У работника шахты Estonia обнаружен коронавирус. 800 шахтеров отправлены по домам

Председатель правления Enefit Kaevandused Андрес Вайнола пояснил, что работник, чей анализ на коронавирус оказался положительным, до появления симптомов общался как минимум с 16 коллегами. Все они отправлены на тестирование. «Сейчас мы останавливаем подземные процессы на шахте на два дня для установления действительного числа заболевших. Когда это выяснится, можно будет принять следующие решения, при необходимости работа на шахте может быть остановлена на более продолжительный период, например, на две недели. Мы обсудим с Кассой страхования от безработицы и с профсоюзами дополнительные меры, затем решим вопрос о возобновлении работы, исходя из сложившейся ситуации. Важно свести риск распространения вируса к минимуму. Мы и раньше принимали меры, препятствующие распространению вируса на шахте, но рабочий процесс таков, что полностью избежать близких контактов невозможно, поэтому было принято такое решение», - рассказал Андрес Вайнола.

Остановка подземных производственных процессов затрагивает около 800 работников. Шахта работает по графику с пятидневной рабочей неделей. Рабочие процессы при подземной добыче таковы, что для обеспечения защиты здоровья работников очевидно недостаточно мер, введенных правительством республики, а также мер работодателя. Поэтому невозможно сейчас предложить работу людям, работающим под землей. Eesti Energia сохранит работникам как минимум 70% заработной платы, с Кассой страхования от безработицы и с профсоюзами будут обговорены дополнительные меры, которые будут применены, если остановка шахты будет продлена.

Какие меры приняты в Eesti Energia в период чрезвычайной ситуации:

В Eesti Energia создана кризисная комиссия, занимающаяся решением вопросов, вызванных чрезвычайной ситуацией, работой которой руководит председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. В концерне применяется ряд мер, препятствующих распространению вируса. Впервые работников оповестили рисках, связанных с коронавирусом, в конце февраля. На предприятии составлены программы действий для воспрепятствования распространению вируса, учитывающие разные сценарии развития событий и уточняющие планы организации работы в зависимости от сценария.

Работники на критически важных рабочих местах могут оперативно пройти медицинский осмотр. Для каждого работника, задействованный в оказании жизненно необходимых потребителям услуг, составлен анализ риска, а также план действий, в соответствие с требованием закона о чрезвычайном положении.

Производственные и конторские помещения снабжены средствами для дезинфекции рук. Дезинфицируется также транспорт, перевозящий работников, до и после поездок. Люди проинформированы о рекомендациях Департамента здравоохранения о правилах гигиены для предотвращения распространения вируса. На предприятии наблюдают за тем, чтобы требования выполнялись.

Работники с симптомами заболевания, а также те, кто имел контакт с носителями вируса, отправляются домой. До работников доведена информация о так называемом правиле 2+2. Если особенности рабочего процесса не позволяют соблюдать данные правила в полной мере, то работники должны пользоваться средствами личной гигиены. Каждый работник должен проинформировать работодателя, если у него обнаружено заболевание или если он контактировал с носителем вируса или если среди родственников есть те, кто направлен на карантин, а также, если работник пребывал в месте, в котором обнаружено распространение вируса. Помещения, где находился носитель вируса, дезинфицируются.

Eesti Energia позволяет работникам выполнять дистанционно работу, если присутствие работника непосредственно на рабочем месте не обязательно. Сейчас треть работников концерна, а это около 1500 человек работают в домашних конторах. Мероприятия и крупные собрания не проводятся. Остановлено проведение всех экскурсий.

Eesti Energia передает работникам актуальную информацию посредством каналов внутренней коммуникации, а также отвечает на вопросы работников.

Обслуживание клиентов Eesti Energia происходит в обычном режиме. Несмотря на введенное в государстве чрезвычайное положение, концерн Eesti Energia продолжает оказывать жизненно важные услуги, такие как снабжение потребителей электроэнергией и теплом, а также другие услуги.

Eesti Energia следит за развитием ситуации и в случае необходимости рабочий распорядок предприятий будет откорректирован.