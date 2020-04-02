Stockmann нашел способ продолжать торговлю в условиях чрезвычайного положения

При посещении Stockmann, в котором сейчас открыт только первый этаж с продуктовым магазином, можно сообщить работнику торгового зала о желании приобрести тот или иной товар из закрытых отделов, после чего товар принесут клиенту.

"Например, если купленная в Stockmann кастрюля пригорела и нужно купить новую, клиент приходит в магазин и сообщает нашему работнику информацию о товаре - торговую марку, размер - и наш сотрудник вынесет товар из отдела бытовой утвари, а клиент оплатит покупку в инфопункте", - пояснила менеджер по маркетингу Stockmann Катре Уйбомяэ.

Если клиент желает приобрести одежду, Stockmann готов доставлять ее для примерки на дом.