Автовладельцы растеряны: нужно ли менять шины и во время чрезвычайного положения?

2. Убедитесь, что давление в шинах достаточное

Как после замены шин, так и через некоторое время стоит проверять давление в шинах. «У новых автомобилей для этого есть удобные датчики, но у более старых марок такого оборудования нет и иногда про контроль шин забывается. Если машина сама не дает сигнала об этом, то стоит время от времени обратить внимание на колеса и убедиться в том, что шина не слишком просела и достаточно ли давления», - советует Аасала. Соответствующий типу автомобиля и модели уровень необходимого давления, по словам Аасала, стоит проверять в техническом руководстве машины — в общем случае этот показатель находится на уровне 2-2,5 бара. «В то же время нельзя и переборщить, потому что во время жаркой погода воздух расширяется и если его слишком много в шинах, то они могут взорваться».

3. Сделайте замер, чтобы проверить, насколько старые шины еще годны к использованию

«Определить то, можно ли использовать шины и в следующем сезоне, поможет, например, состояние протектора. У зимней резины глубина должна быть более трех мм. Если глубина меньше, то неразумно использовать такие шины в следующем сезоне, потому что их сцепление с дорогой уменьшается и езда на изношенном протекторе опасна», - обращает Аасала внимание автовладельцев и добавляет, что если глубина протектора шипованной резины менее 3 мм, то полиция может оштрафовать водителя. Если выясняется, что старые шины более непригодны, то их можно утилизировать в местах замены шин и эту услугу, например, Amserv предоставляет бесплатно.

4. «Посчитайте» шипы на шинах

По словам Аасала, одним из признаков усталости шин является и нехватка шипов на шипованной резине — в этом случае стоит взвесить покупку новых шин к следующему зимнему сезону. «Если на шине нет одного или двух шипов, то это не страшно — их потеря неизбежна при наезде на выбоины или же при резком ускорении. Но для безопасной езды по снегу и льду все же большинство шипов должно быть на месте», - подчеркивает он. Но если выясняется, что многих шипов не хватает, то не стоит вынимать оставшиеся и ездить на них в более теплое время года — все же резина зимних шипованных шин слишком мягкая для поездок летом и поэтому при торможении могут возникнуть проблемы.

5. Храните старые шины правильно