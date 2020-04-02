Автовладельцы растеряны: нужно ли менять шины и во время чрезвычайного положения?

Быстро распространяющийся коронавирус ставит многих автовладельцев перед вопросом, что делать в сезон смены шин — является ли замена покрышек в авторемонтных мастерских безопасной для здоровья или же стоит с этим повременить? Руководитель послепродажного обслуживания представительств Amserv Auto Ахти Аасала делится советами на эту тему, а также дает обзор нынешней ситуации в шиномонтажных мастерских.
По словам Аасала, чрезвычайное положение вызывает много вопросов у автовладельцев, которые обеспокоены тем, насколько в период агрессивного распространения коронавируса безопасно делать замену шин в автомастерских и размышляют о возможном переносе этого на более позднее время. Беспокойство вызывает, например, то, являются ли сами работники шиномонтажа здоровыми и где сам автовладелец может безопасно ожидать, пока его автомобиль проходит обслуживание.
«И во время чрезвычайного положения авторемонтные мастерские по-прежнему открыты, чтобы обеспечить безопасность движения на улицах за счет технически исправных автомобилей. Но в данной ситуации в мастерских предприняты различные особые меры, которые помогают избегать прямого контакта с работниками», - разъясняет руководитель послепродажного обслуживания, по словам которого только в автосервисах Amserv в Таллинне, Тарту, Пярну, Пайде и Вильянди ежегодно меняются шины у 6000 автомобилей. Как в мастерских, так и в помещениях для обслуживания клиентов используются защитные и дезинфицирующие средства, а вся сфера обслуживания клиентов реорганизована с тем, чтобы свести к минимуму физические контакты и возврат автомобилей владельцам проходит также без контакта — через специальные ящички для ключей.
Помимо обязательного срока замены шин, по словам Аасала, ламельные покрышки стоит менять по причине того, что из-за своего более мягкого состава их тормозной путь длиннее и снижается устойчивость на дороге при температуре выше пять градусов, и, судя по текущим прогнозам погоды, этот сезон уже наступает.
Если машина отправляется на замену резины, то для автовладельца это часто означает необходимость положить старые шины на хранение в подвал или гараж, а на новых спокойно отправляться в дорогу. «В действительности стоит задуматься — разумно ли шины годами хранить в своей мастерской и возить их туда-сюда, а также нужно убедиться в пригодности этих шин», - отмечает Аасала и приводит несколько важных рекомендаций в связи со сменой резины.
1. Проверьте крепления заменяемых шин, а также есть ли на них трещины и каков их износ
По словам Аасала, обязательно нужно проверить насколько хорошо шины закреплены или же какой-то крепеж за время езды износился или же потерялся. Также, по его словам, стоит обращать внимание и на другие признаки усталости — например, нет ли на боковинах трещин и насколько равномерно шина изнашивается. «После замены резины стоит через некоторое время проверить — все ли крепежные болты и гайки на месте. Для этого не нужно быть экспертом — достаточно визуального осмотра», - рассказывает руководитель послепродажного обслуживания.
Например, может случится, что в процессе замены болты закручивали слишком сильно и поэтому они ломаются, а позже выпадают из места крепления. Это может случится когда колеса прикручивают с помощью инструмента со сжатым воздухом без использования динамометрического ключа. «Незакрепленное колесо нестабильно, возможность поломки другого крепежа довольно большая и в результате езда может стать опасной», - предупреждает Аасала. Он добавляет, что если автовладелец приобрел новые летние шины — может быть даже с новыми и красивыми литыми дисками — то стоит инвестировать еще немного и в покупку т.н. «секреток» - защищенных гаек. Это особенно актуально, если автомобиль не стоит в гараже или охраняемой парковке, а просто во дворе, на улице, на неохраняемой парковке или же в любом другом месте, где под покровом ночи новые колеса могут сменить своего владельца.
2. Убедитесь, что давление в шинах достаточное
Как после замены шин, так и через некоторое время стоит проверять давление в шинах. «У новых автомобилей для этого есть удобные датчики, но у более старых марок такого оборудования нет и иногда про контроль шин забывается. Если машина сама не дает сигнала об этом, то стоит время от времени обратить внимание на колеса и убедиться в том, что шина не слишком просела и достаточно ли давления», - советует Аасала. Соответствующий типу автомобиля и модели уровень необходимого давления, по словам Аасала, стоит проверять в техническом руководстве машины — в общем случае этот показатель находится на уровне 2-2,5 бара. «В то же время нельзя и переборщить, потому что во время жаркой погода воздух расширяется и если его слишком много в шинах, то они могут взорваться».
3. Сделайте замер, чтобы проверить, насколько старые шины еще годны к использованию
«Определить то, можно ли использовать шины и в следующем сезоне, поможет, например, состояние протектора. У зимней резины глубина должна быть более трех мм. Если глубина меньше, то неразумно использовать такие шины в следующем сезоне, потому что их сцепление с дорогой уменьшается и езда на изношенном протекторе опасна», - обращает Аасала внимание автовладельцев и добавляет, что если глубина протектора шипованной резины менее 3 мм, то полиция может оштрафовать водителя. Если выясняется, что старые шины более непригодны, то их можно утилизировать в местах замены шин и эту услугу, например, Amserv предоставляет бесплатно.
4. «Посчитайте» шипы на шинах
По словам Аасала, одним из признаков усталости шин является и нехватка шипов на шипованной резине — в этом случае стоит взвесить покупку новых шин к следующему зимнему сезону. «Если на шине нет одного или двух шипов, то это не страшно — их потеря неизбежна при наезде на выбоины или же при резком ускорении. Но для безопасной езды по снегу и льду все же большинство шипов должно быть на месте», - подчеркивает он. Но если выясняется, что многих шипов не хватает, то не стоит вынимать оставшиеся и ездить на них в более теплое время года — все же резина зимних шипованных шин слишком мягкая для поездок летом и поэтому при торможении могут возникнуть проблемы.
5. Храните старые шины правильно
Если количество шипов на шинах достаточное и протектор еще имеет подходящую глубину, то, по словам Аасала, стоит обратить внимание на разумное хранение покрышек. «Часто для экономии места шины складывают одну на другую в башню, но это точно не очень хорошая идея, потому что каркас нижней шины продавливается и после ее уже будет не установить на диск», - отмечает Аасала, подчеркивая, что это особенно актуально, если друг на друга сложено более восьми шин без дисков. Аасала советует ставить шины вертикально одна за одной или же оставлять их на хранении в шиномонтаже, что избавит от необходимости возить их сюда-туда — только в Amserv хранятся шины 1500 автовладельцев. «Оставленные на хранение шины документируются и владельцу не нужно беспокоиться о том, что на его шинах уедет кто-то другой».