США передали Эстонии 128 противотанковых ракет Javelin

Соединенные Штаты Америки 15 февраля передали Силам обороны Эстонии 128 противотанковых ракет Raytheon Javelin.
Речь идет о крупном контракте, который был подписан Центром оборонных инвестиций Эстонии и Министерством обороны США.
Прибывший груз является продолжением наращивания оборонительного потенциала Эстонии, который укрепит стратегическую интеграцию наших стран и обеспечит оперативную совместимость между союзниками и партнерами по НАТО.
Переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin являются частью продолжающегося сотрудничества, предусматривающего совместное финансирование со стороны Государственного департамента США и государственного бюджета Эстонии.
Силы обороны Эстонии и Объединенное командование ВС США в Европе продолжают совместную работу для достижения совместных стратегических целей и обеспечения стабильности в регионе. За последние несколько лет Соединенные Штаты Америки предоставили Эстонии помощь в обеспечении безопасности на сумму более 100 миллионов долларов. Военные США взаимодействуют со своими эстонскими коллегами более 150 раз в год.