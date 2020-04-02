Чт, 2.04.2020
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США передали Эстонии 128 противотанковых ракет Javelin

Ракетная система Javelin

ФОТО: Matti Kämärä

Соединенные Штаты Америки 15 февраля передали Силам обороны Эстонии 128 противотанковых ракет Raytheon Javelin.

Речь идет о крупном контракте, который был подписан Центром оборонных инвестиций Эстонии и Министерством обороны США.

Прибывший груз является продолжением наращивания оборонительного потенциала Эстонии, который укрепит стратегическую интеграцию наших стран и обеспечит оперативную совместимость между союзниками и партнерами по НАТО.

Переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin являются частью продолжающегося сотрудничества, предусматривающего совместное финансирование со стороны Государственного департамента США и государственного бюджета Эстонии. 

Силы обороны Эстонии и Объединенное командование ВС США в Европе продолжают совместную работу для достижения совместных стратегических целей и обеспечения стабильности в регионе. За последние несколько лет Соединенные Штаты Америки предоставили Эстонии помощь в обеспечении безопасности на сумму более 100 миллионов долларов. Военные США взаимодействуют со своими эстонскими коллегами более 150 раз в год.

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