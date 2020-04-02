США передали Эстонии 128 противотанковых ракет Javelin

Силы обороны Эстонии и Объединенное командование ВС США в Европе продолжают совместную работу для достижения совместных стратегических целей и обеспечения стабильности в регионе. За последние несколько лет Соединенные Штаты Америки предоставили Эстонии помощь в обеспечении безопасности на сумму более 100 миллионов долларов. Военные США взаимодействуют со своими эстонскими коллегами более 150 раз в год.