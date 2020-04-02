Чт, 2.04.2020
Еще раз подчеркну – это не очередной грипп! Если можете, оставайтесь, пожалуйста, дома. Марио Кадастик
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Прокуратура передала в суд дело о взяточничестве в Narva Vesi
1

Прокуратура передала в суд дело о взяточничестве в Narva Vesi

Алексей Воронов недавно вышел из тюрьмы.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Вируская окружная прокуратура передала в суд дело о взятках в нарвском муниципальном предприятии Narva Vesi, сообщает Rus.ERR.

Всего по делу о коррупции в муниципальной фирме проходило восемь человек: один из них - Алексей Воронов - заключил сделку с прокуратурой и отсидел год в тюрьме, три человека согласились на принцип оппортунитета, а в отношении еще двух человек уголовное дело было прекращено. В итоге в суде будет рассматриваться только обвинение предпринимателя Сергея Березовского в даче взятки бывшему главе Narva Vesi Алексею Воронову и его жены Киры Березовской - в посредничестве при передаче взятки.

Согласно обвинению прокуратуры, с июня 2018 года по конец марта 2019 года 64-летней предприниматель Сергей Березовский дал большую взятку Алексею Воронову бывшему в тот момент руководителем муниципальной фирмы Narva Vesi и депутатом городского собрания.

За взятку фирмы бизнесмена получили возможность выигрывать тендеры, и получать подряды от водоканала, при этом жена бизнесмена, 45-летняя Кира Березовская, была посредником в передаче взятки.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ