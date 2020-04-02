«Все эти меры, которые декларируются в письмах, в письмах же и остаются»: клиента возмутила ситуация на заправке Circle K

«Добрый день! Circle K рассылает письма о том, что в условиях коронавируса за топливо можно платить в наружном терминале заправки. По-моему, это абсолютно логично и более безопасно. В то же время очень часто принтеры не выдают чеки, хотя такая возможность предусмотрена. А так как бухгалтерия эти чеки требует, приходится идти за ними внутрь станции. Это означает, что все эти меры, которые декларируются в письмах, в письмах же и остаются», - написал в редакцию Rus.Postimees читатель.