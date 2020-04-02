«Все эти меры, которые декларируются в письмах, в письмах же и остаются»: клиента возмутила ситуация на заправке Circle K

«Добрый день! Circle K рассылает письма о том, что в условиях коронавируса за топливо можно платить в наружном терминале заправки. По-моему, это абсолютно логично и более безопасно. В то же время очень часто принтеры не выдают чеки, хотя такая возможность предусмотрена. А так как бухгалтерия эти чеки требует, приходится идти за ними внутрь станции. Это означает, что все эти меры, которые декларируются в письмах, в письмах же и остаются», - написал в редакцию Rus.Postimees читатель.
По его словам, он неоднократно указывал на эту проблему персоналу станции рядом с Певческим полем. «Разговаривал с руководителем. Меня заверяли, что принтеры регулярно проверяются, но по факту это были отговорки», - посетовал он, а также добавил, что хотел бы получить ответ кого-то из руководства предприятия.
Директор по торговле Circle K Eesti AS Диана Вейгель поблагодарила читателя за сообщение о проблеме с получением чека из автомата на заправочной станции.
«Многие наши клиенты последовали совету Circle K оплачивать топливо в автоматической топливораздаточной колонке. Это привело к тому, что чековая лента стала расходоваться значительно быстрее. Как и в случае с обычной кассой, работнику необходимо заменить закончившуюся чековую ленту на новую. Попросим сотрудников чаще проверять наличие чековой ленты. Приносим клиенту извинения за доставленные неудобства», - сказала она.
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