Просто и полезно ⟩ Выращиваем овощи в квартире

Подоконник

Подоконник - отличное место для выращивания всевозможных овощей, передает dailymail.co.uk. Там лучше всего растут шпинат, салат, пряные травы, перец чили и помидоры. Богатые витаминами проростки также можно с успехом выращивать на подоконнике.

Для выращивания помидоров и чили предпочтительнее подоконник, на котором много дневного света. При выборе сорта следует отдать предпочтение помидорам черри, которые не занимают много места. А вот подоконники с меньшим количеством солнечного света идеально подходят для выращивания шпината. Почва должна быть постоянно влажной, но не мокрой, так как это может привести к появлению и росту плесени.

Балкон

Часто на наших балконах нет свободного места. Но это не значит, что там нельзя выращивать свежие овощи. Балкон идеально подходит для выращивания салатов, помидоров и пряных трав, например. Обязательно примите во внимание, насколько много дневного света попадает на ваш балкон. Шести солнечных часов в день достаточно для выращивания большинства растений.