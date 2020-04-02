Благодаря таинственному бизнесмену Postimees подарил Алутагузескому дому попечения ящик респираторов

Во вторник днем журналист Postimees получил необычное письмо, в котором незнакомый человек, представившийся Хейки Мяги, попросил о встрече, чтобы передать важную посылку. Он уточнил, что речь идет о чем-то ценном, но отказался говорить о содержимом посылки, поскольку хотел сделать сюрприз.

На встрече Мяги достал из машины коробку, набитую респираторами FFP2. Сюрприз удался.

По словам занимающегося инвестициями в недвижимость предпринимателя, он решил обратиться в Postimees, чтобы найти тех, кому эти средства индивидуальной защиты нужны больше всего: «Я хочу в это трудное время помочь тем жителям Эстонии, которые нуждаются в помощи: прежде всего, медицинским работникам, не имеющим средств индивидуальной защиты». А поскольку его голос могут не услышать, он решил обратиться в Postimees: «Я хочу показать, что в трудные времена нужно помогать друг другу, а не наживаться на людях». На порталах объявлений такие респираторы сейчас продают по 30 евро за штуку.

Несколько десятков респираторов FFP2 и пару FFP3, Мяги купил у продавца в Нарве: «Я спросил, сколько штук у него есть. Он ответил, я подумал и решил забрать всё». Мяги, конечно, сделали скидку, но он уверяет, что особого значения это не имело: «Важна та благодарность, которую я увидел в глазах матери моего живущего в Финляндии друга, когда я привез респираторы».

У получившего пожертвования дома попечения масок такого уровня защиты не было вообще. ФОТО: Mihkel Maripuu

По иронии судьбы, во вторник вечером респираторы отправились обратно в Ида-Вирумаа, в Алутагузеский дом попечения, где коронавирусом заразились уже шесть человек, один из которых умер в ночь на вторник. С выбором согласился и Мяги. И Департамент здоровья согласен с тем, что в маленьких местах помощь нужна больше всего.