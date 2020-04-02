Фейки о коронавирусе: как COVID-19 стал «биологическим оружием»

Другой пример: пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР запостил статью о коронавирусе из Global Research. Этот онлайн-ресурс из канадского Монреаля называет себя аналитическим центром, но в сущности распространяет лишь теории заговора. В данном случае речь шла о том, что якобы американские участники Всемирных военных игр (World Military Games), проходивших в Ухане в октябре 2019 года, стали носителями вируса, который распространился по всему Китаю.

Эта статья Global Research опирается на статью из китайской газеты Global Times, которая выходит на английском языке и является рупором Коммунистической партии Китая, и ссылается на китайских ученых. Но если такого рода информация распространяется западными источниками - в данном случае Global Research - то многие воспринимают ее как достоверную.

Твит Чжао Лицзяня распространили многие китайские посольства по всему миру. В итоге у этого сообщения было 12 тысяч ретвитов и 20 тысяч лайков. Но затем, по наблюдениям GEC, китайская пропаганда изменила цель: сейчас она направлена на то, чтобы воспевать успехи китайских властей в борьбе с коронавирусом. В Китае уже не утверждают, что США является распространителем вируса, а критикуют Вашингтон за попытки стигматизации КНР как места, откуда начал распространяться коронавирус.

Теории заговора в США: кому они нужны?

В информационной борьбе на фоне пандемии COVID-19 участвует и США. Так, президент Дональд Трамп придает большое значение тому, чтобы называть коронавирус SARS-CoV-2 "китайским вирусом". Госсекретарь Майк Помпео и вовсе называет его "уханьским вирусом". На прошлой неделе страны G7 даже не сумели принять совместную декларацию из-за того, что не были согласны с названием коронавируса, предложенным США: во время видеоконференции представители американской стороны хотели подчеркнуть его китайское происхождение, против чего выступали европейцы.

Майк Помпео напрямую обвинил китайцев в том, что они утаивали информацию о COVID-19 и сознательно распространяли ложную информацию о возникновении пандемии. "Они были первой страной, которая знала о рисках этого вируса для всего мира, и они то и дело препятствовали распространению этой информации", - заявил Помпео. Но если вспомнить, что сам Трамп на протяжении нескольких недель пытался преуменьшить опасность коронавируса, обвинения его администрации в адрес Китая кажутся не особо убедительными.

Между тем высокопоставленные представители Республиканской партии США тоже не считают зазорным распространять теории заговора. Так, в феврале на американском телеканале Fox сенатор Том Коттон также позволил себе инсинуации на тему коронавируса: сенатор полагает, что источником распространения коронавируса якобы стала биолаборатория в Ухане.

Последствия теорий заговора в Иране

Распространение фейковых новостей и теорий заговора нередко приводит к трагическим последствиям. Например, в Иране, где духовный лидер аятолла Али Хаменеи в обращении к нации заявил, что COVID-19 является якобы биологическим оружием США, и категорично отверг американскую помощь в борьбе с вирусом и его последствиями. "Вам никто не доверяет. Вы можете привезти в нашу страну лекарство, которое поддерживает вирус и предотвращает его искоренение", - сказал Хаменеи, обращаясь к американской администрации. При этом Иран входит в число стран, наиболее пострадавших от COVID-19. По данным американского Университета имени Джона Хопкинса, на 1 апреля в Иране насчитывалось 47 593 заразившихся коронавирусной инфекцией, 3036 человек умерли от COVID-19. Страна, против которой действуют санкции США, не имеет необходимых лекарств и медицинской техники для лечения больных и средств для предотвращения распространения коронавируса.