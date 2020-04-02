Из-за резкого скачка смертности от Covid-19 в Эстонии могут ввести более жесткие меры

Обсуждение дополнительного бюджета продолжалось вчера до позднего вечера. Целью дополнительного бюджета является поддержание экономики и рынка труда в условиях кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса. Для изменения закона нужно получить одобрение парламента. Поскольку принять поправки нужно очень быстро, правительство уже сегодня передаст в Рийгикогу законопроект дополнительного бюджета и пояснительные записки к нему. По плану на сегодняшний день, парламент должен принять закон не позднее середины апреля.