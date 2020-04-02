Раскрыты альтернативные сценарии проведения парада Победы в Москве

Из-за распространения коронавируса (COVID-19) власти РФ рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы, рассказали РБК два источника, близких к Минобороны, это подтвердил источник, близкий к администрации президента.

В качестве основных собеседники РБК выделяют два.

Перенос парада на осень и проведение его в полноформатном режиме.

Речь идет о том, чтобы приурочить парад к окончанию Второй мировой войны, пояснили источники РБК. С 2010 года в России, как и во всем мире, эта дата отмечалась 2 сентября. Однако 1 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому день окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября.

Проведение парада Победы 9 мая «без трибун», то есть без зрителей.

Ранее онлайн-издание «Открытые медиа» также сообщало, что Минобороны и московская мэрия обсуждают вариант проведения парада Победы без зрителей.

Также рассматривается перенос торжества на начало ноября. 7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад, на котором присутствовал лично Иосиф Сталин. Парад имел большое историческое значение и считался важной военной операцией.

РБК направил запрос в Минобороны и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

1 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений по поводу отмены парада Победы на фоне распространения коронавируса пока не принято. «Здесь никаких иных решений не принималось. Ситуация мониторится», — сказал он.

В этом году будет праздноваться 75-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Первый парад в честь победы в ВОВ состоялся на Красной площади 24 июня 1945 года. Приказ о его проведении подписывал Иосиф Сталин. Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков. Второй парад Победы прошел только в мае 1965 года при Леониде Брежневе. Также в советское время парады в честь Победы проходили в юбилейных 1975-м, 1985-м и 1990 годах.

В истории современной России первый парад Победы прошел 9 мая 1995 года по решению президента Бориса Ельцина. Парад состоял из двух частей — на Красной площади (для ветеранов) и на Поклонной горе (для иностранных делегаций, с участием тяжелой военной техники). С тех пор он проводится ежегодно.

Последние три года, по подсчетам РБК, стоимость празднования Дня Победы составляла примерно 500 млн руб.