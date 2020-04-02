Tallink совершит два спецрейса по маршруту Таллинн-Хельсинки

Специальные рейсы были заказаны Министерством экономики и коммуникаций, сообщила в четверг фирма Tallink.

Victoria I в оба дня выйдет в рейс из таллиннского порта Vanasadam в 15 часов и прибудет в Хельсинки к терминалу Länsiterminaali в 18 часов.

Из порта Länsiterminaali судно Victoria I оба дня будет отправляться в обратный рейс в 20.00 и прибывать в таллиннский порт Vanasadam к 22.30.

К участию в спецрейсах будут допускать только грузоперевозчиков, обычных пассажиров судно на борт не берет. Пассажирские перевозки на линии Таллинн-Хельсинки по-прежнему осуществляет судно Megastar компании Tallink.

Для того, чтобы забронировать грузовой рейс на Victoria I компания Tallink просит грузоперевозчиков связаться с отделом обслуживания клиентов Tallink Cargo.