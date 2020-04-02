Нос к носу: работа на стройках не позволяет держаться на безопасном расстоянии

К сожалению, характер строительных работ не всегда позволяет это, и, как и везде, безопасность строительных площадок во многом зависит от осведомленности самих строителей и их готовности следовать установленным правилам.

Хотя большинство крупных строительных компаний ввели у себя требование соблюдать дистанцию во время строительства, находятся и те, кто ее нарушает, точно так же, как не все люди на улице соблюдают запрет на тесные контакты - так называемое правило 2 + 2. Инспекторы трудовой инспекции, посетившие строительные площадки, объяснили строительным компаниям важность мер предосторожности в условиях распространения коронавируса, но небольшая экскурсия фотографа Postimees возле таллиннских строительных объектов показала, что строители часто находятся на площадке нос к носу.

Носить маску строители обязаны только при работах по покраске и для защиты от пыли

По словам пресс-секретаря трудовой инспекции Кристель Абель, инспекторы на прошлой неделе проверили 35 строительных площадок, а за первые два дня этой недели был проведен мониторинг на 18 строительных площадках.

В нынешней ситуации трудовые инспекторы проверяют как соблюдение обычных требований безопасности, так и выполнение требований чрезвычайной ситуации. Если инспектор труда заметил нарушения, он связывается с работодателем, генеральным подрядчиком и указывает на недостатки.

«Тем не менее, мы подчеркиваем, что ношение защитной маски не является обязательным для здоровых людей и в настоящее время рекомендуется для работников еще более высокой группы риска, таких как социальные работники, медицинский персонал, обслуживающий персонал и уборщики. В условиях наружных строительных работ необходимость в защитной маске не всегда оправдана; она может потребоваться в случае пыльных работ или при работе с опасными химическими веществами, например, при малярных работах. В отношении этих работ также было проверено соблюдение этого требования», - сказала Абель.

Что такое правило 2+2

Правительство ввело правило "2+2" 24 марта, и оно вступило в силу 25 марта.

В общественных местах, такие как открытые игровые и спортивные площадки, пляжи, набережные, оздоровительные и туристические маршруты, а также в закрытых помещениях, нужно соблюдать дистанцию не менее двух метров от других людей, за исключением дома и тех случаев, когда это невозможно обеспечить.

В общественном месте рядом могут находиться не более двух человек.

Ограничение не распространяется на семьи, проживающие и перемещающиеся вместе, а также на людей, выполняющих общественные функции.

Правило 2 + 2 не распространяется на рабочие места, поэтому правительство не ввело его на строительных площадках, в промышленности, в сфере услуг и на других работах, где много людей работают вместе.