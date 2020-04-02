Нос к носу: работа на стройках не позволяет держаться на безопасном расстоянии

Хотя введенное правительством требование - находиться на расстоянии не менее двух метров от других людей при перемещении в общественных местах - не распространяется на строительные площадки, сами строительные компании стараются организовать работу таким образом, чтобы строители контактировали друг с другом как можно меньше, пишет Postimees.
К сожалению, характер строительных работ не всегда позволяет это, и, как и везде, безопасность строительных площадок во многом зависит от осведомленности самих строителей и их готовности следовать установленным правилам.
Хотя большинство крупных строительных компаний ввели у себя требование соблюдать дистанцию во время строительства, находятся и те, кто ее нарушает, точно так же, как не все люди на улице соблюдают запрет на тесные контакты - так называемое правило 2 + 2. Инспекторы трудовой инспекции, посетившие строительные площадки, объяснили строительным компаниям важность мер предосторожности в условиях распространения коронавируса, но небольшая экскурсия фотографа Postimees возле таллиннских строительных объектов показала, что строители часто находятся на площадке нос к носу.
Носить маску строители обязаны только при работах по покраске и для защиты от пыли
По словам пресс-секретаря трудовой инспекции Кристель Абель, инспекторы на прошлой неделе проверили 35 строительных площадок, а за первые два дня этой недели был проведен мониторинг на 18 строительных площадках.
В нынешней ситуации трудовые инспекторы проверяют как соблюдение обычных требований безопасности, так и выполнение требований чрезвычайной ситуации. Если инспектор труда заметил нарушения, он связывается с работодателем, генеральным подрядчиком и указывает на недостатки.
«Тем не менее, мы подчеркиваем, что ношение защитной маски не является обязательным для здоровых людей и в настоящее время рекомендуется для работников еще более высокой группы риска, таких как социальные работники, медицинский персонал, обслуживающий персонал и уборщики. В условиях наружных строительных работ необходимость в защитной маске не всегда оправдана; она может потребоваться в случае пыльных работ или при работе с опасными химическими веществами, например, при малярных работах. В отношении этих работ также было проверено соблюдение этого требования», - сказала Абель.
Что такое правило 2+2
Правительство ввело правило "2+2" 24 марта, и оно вступило в силу 25 марта.
В общественных местах, такие как открытые игровые и спортивные площадки, пляжи, набережные, оздоровительные и туристические маршруты, а также в закрытых помещениях, нужно соблюдать дистанцию не менее двух метров от других людей, за исключением дома и тех случаев, когда это невозможно обеспечить.
В общественном месте рядом могут находиться не более двух человек.
Ограничение не распространяется на семьи, проживающие и перемещающиеся вместе, а также на людей, выполняющих общественные функции.
Правило 2 + 2 не распространяется на рабочие места, поэтому правительство не ввело его на строительных площадках, в промышленности, в сфере услуг и на других работах, где много людей работают вместе.
Она подтвердила, что строительные работы имеют свою особенность, и не всегда возможно выполнить всю работу с учетом правил 2 + 2, но они соблюдаются в максимально возможной степени.
«Что касается соблюдения правила 2 + 2 в других ситуациях, то инспекторы труда поговорили с работодателем, например, о том, как организовано использование теплушек и поведение во время перерывов на отдых. Работодатели знают о требованиях и во многих случаях реорганизовали свою работу так, чтобы она была безопасной для сотрудников», - сказала она.
Строительные фирмы ужесточили предписания
По словам руководителя по коммуникациям строительной компании Merko Кятлин Каазик, они стараются максимально соблюдать дистанцию между работниками на стройках, и в зависимости от характера строительства и фазы работ в некоторых местах это сделать проще, а в других - сложнее.
"Например, рабочие места бригад распределены по строительным площадкам; избегаются контакты между выполняющие различные работы субподрядчиками; во время работ в помещении стараемся, что один человек работал в одной комнате; совещания проводятся на открытом воздухе и с соблюдением дистанции. Конкретные меры зависят от того, что реально претворить в жизнь на том или ином объекте в данный момент", - пояснила Каасик.
При необходимости в строительстве используется защитное оборудование - этого Merko требует как от своих работников, так и от субподрядчиков. В то же время, как известно, защитное оборудование стало дефицитом, и если субподрядчик не смог его приобрести, и в то же время остановить работу невозможно, строительная компания предоставила необходимые ресурсы из своих собственных запасов.
Чтобы обеспечить безопасную работу на своих строительных площадках и предотвратить распространение коронавируса в чрезвычайных ситуациях, Merko установила определенные правила, которым должны следовать все сотрудники. Только здоровые люди могут входить на стройплощадку, люди с симптомами заболевания и обязательствами по карантину не допускаются. Заболевший в течение дня должен немедленно покинуть территорию, чтобы не заразить окружающих.
Все сотрудники должны дезинфицировать руки при входе и выходе cо стройплощадки, до и после использования бытовых и туалетных помещений, а также при использовании общих инструментов. Merko установила пункт общей дезинфекции рук на всех строительных площадках, и каждый работник обеспечивает для себя дополнительное оборудование. Защитные очки и маски необходимо носить в течение всего времени на строительной площадке.
Заходить в офис стройки может только команда Merko, относящаяся к данной стройплощадке. Остальные строители могут позвонить по номеру на двери офиса, и если им нужно встретиться, это должно происходить на улице. Теплушки строителей должны проветриваться не менее двух раз в день в течение 15 минут подряд, а помещения должны дезинфицироваться один раз в день.
О введении аналогичных требований сообщили и другие крупные строительные фирмы.
Правительство не считает необходимым вводить дополнительные меры
До сих пор правительство не сочло необходимым вводить ограничения для строек и других рабочих мест, где люди неизбежно вынуждены работать близко друг к другу. "Правительственная комиссияя постоянно анализирует меры, принятые в чрезвычайной ситуации, основываясь в своих решениях на рекомендациях и прогнозах ученого совета. При необходимости будут приняты дополнительные меры», - сообщил пресс-центр Государственной канцелярии в ответ на запрос Postimees.