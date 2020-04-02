В США прибыл российский самолет с медицинской помощью

"Крупнейший российский грузовой самолет Ан-124 с медицинским оборудованием только что приземлился в Нью-Йорке. Россия помогает США прекратить распространение пандемии COVID-19 и лечить зараженных этой болезнью", - говорится в сообщении, выложенном в Twitter российского постпредства.

#HappeningNow: #Russia's largest cargo aircraft An-124 Ruslan ✈️ with 😷 medical supplies has just landed at #NYC🗽. #RussiaHelps the US 🇺🇸 to stop the spread of #COVID19 pandemic and treat those contaminated with the disease. pic.twitter.com/5WTEJQct1k — Russian Mission UN (@RussiaUN) April 1, 2020

Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский написал в своем микроблоге в Twitter, что нынешняя поставка российской медпомощи США – это жест солидарности с нью-йоркцами, которые в настоящее время находятся в очень тяжелом положении.

Катастрофическая ситуация в Нью-Йорке

Нью-Йорк в последнее время превратился в эпицентр распространения коронавирусной инфекции как в США, так и во всем мире. На его долю приходится чуть менее трети всех случаев заражения SARS-CoV-2 в США и более трети всех летальных исходов стране.

По последним данным международного ресурса Worldometer, отслеживающего распространение вируса в режиме реального времени, в США зарегистрировано более 215 тысяч случаев инфекции, при этом в одном штате Нью-Йорк – почти 84 тысячи заболевших. Количество летальных исходов в США – 5110, а в Нью-Йорке – 2219.

Из-за нехватки мест в больницах власти Нью-Йорка строят временные клиники и оснащают имеющиеся дополнительными койками. В городской гавани пришвартован плавучий лазарет ВМС США.

По договоренности президентов России и США

Договоренность об отправке из России в США самолета с медицинской помощью была достигнута в ходе телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа 31 марта. Ан-124 доставил в США защитные маски, индивидуальные средства защиты и другую помощь.

Россия уже оказала помощь Италии, стране Европы, наиболее сильно пострадавшей от пандемии, направив туда мобильные станции медобслуживания, средства дезинфекции и группу специалистов-медиков. Эта помощь на фоне глубокого политического конфликта между Москвой и Западом стала небольшой сенсацией, отмечает агентство dpa.

Как сообщает "Интерфакс", медицинское оборудование, доставленное накануне в аэропорт Нью-Йорка из России, было приобретено Соединенными Штатами и передано Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям, сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус.

"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.

"Обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризисов в прошлом и без сомнения продолжат это делать в будущем. Время работать сообща, чтобы победить общего врага, который угрожает жизням всех нас", - подчеркнула представитель госдепартамента.