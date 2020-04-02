SEB: завтра особенный день - поступление пенсий

В связи с начинающимися выплатами апрельской пенсии банк SEB напоминает, что банковские конторы можно посетить только по предварительной регистрации и что основные банковские услуги предпочтительнее использовать посредством удаленных каналов связи.
Руководитель дивизиона частных клиентов SEB Силле Халланг рекомендует: «Даты поступления пенсий всегда являются для наших контор и банкоматов временем с самой высокой нагрузкой. В наступившем месяце ожидаем еще большую нагрузку на свои каналы, так как происходит индексирование пенсий. Напоминаем своим клиентам: если вам необходимо посетить контору, следует специально зарегистрироваться, а при использовании банкоматов необходимо соблюдать двухметровую дистанцию».
В этот период SEB так же берет под особый контроль чистоту и дезинфекцию банкоматов, своих клиентов же призывает использовать банкоматы только в перчатках.
SEB настоятельно просит своих клиентов использовать банковские услуги в цифровых каналах и в случае вопросов обращаться в центр клиентов SEB по телефону 665 5100. Вся информация о банковских услугах в режиме чрезвычайного положения, а также о влиянии коронавируса на финансовые вопросы доступна на веб-странице банка.