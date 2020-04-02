Чт, 2.04.2020
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SEB: завтра особенный день - поступление пенсий

Пенсия. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

В связи с начинающимися выплатами апрельской пенсии банк SEB напоминает, что банковские конторы можно посетить только по предварительной регистрации и что основные банковские услуги предпочтительнее использовать посредством удаленных каналов связи. 

Руководитель дивизиона частных клиентов SEB Силле Халланг рекомендует: «Даты поступления пенсий всегда являются для наших контор и банкоматов временем с самой высокой нагрузкой. В наступившем месяце ожидаем еще большую нагрузку на свои каналы, так как происходит индексирование пенсий. Напоминаем своим клиентам: если вам необходимо посетить контору, следует специально зарегистрироваться, а при использовании банкоматов необходимо соблюдать двухметровую дистанцию».

В этот период SEB так же берет под особый контроль чистоту и дезинфекцию банкоматов, своих клиентов же призывает использовать банкоматы только в перчатках. 

SEB настоятельно просит своих клиентов использовать банковские услуги в цифровых каналах и в случае вопросов обращаться в центр клиентов SEB по телефону 665 5100. Вся информация о банковских услугах в режиме чрезвычайного положения, а также о влиянии коронавируса на финансовые вопросы доступна на веб-странице банка. 

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