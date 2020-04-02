Возвращение российского футбола отложили

Таким образом, соревнования под эгидой РФС приостановлены с 17 марта по 31 мая включительно. Единственное исключение — проведение киберспортивных мероприятий, организованных самим союзом, а также лигами и региональными футбольными федерациями.

17 марта РФС приостановил соревнования (в том числе и Тинькофф Российскую Премьер-лигу) до 10 апреля. Причиной послужило распространение коронавирусной инфекции.

Пауза наступила в футбольных турнирах по всему миру. В частности, приостановлен розыгрыш Английской премьер-лиги, Испанской примеры, немецкой Бундеслиги.

Перед паузой лидером чемпионата России был «Зенит». В активе клуба с берегов Невы 50 очков. Ближайший преследователь, «Локомотив», отстает от петербуржцев на девять очков.

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение о приостановке РПЛ до 31 мая, принятое в связи с пандемией коронавируса.

«РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня.