Возвращение российского футбола отложили

В Российском футбольном союзе состоялось заседание исполкома, по итогам которого пауза в соревнованиях была продлена до 31 мая.
Таким образом, соревнования под эгидой РФС приостановлены с 17 марта по 31 мая включительно. Единственное исключение — проведение киберспортивных мероприятий, организованных самим союзом, а также лигами и региональными футбольными федерациями.
17 марта РФС приостановил соревнования (в том числе и Тинькофф Российскую Премьер-лигу) до 10 апреля. Причиной послужило распространение коронавирусной инфекции.
Пауза наступила в футбольных турнирах по всему миру. В частности, приостановлен розыгрыш Английской премьер-лиги, Испанской примеры, немецкой Бундеслиги.
Перед паузой лидером чемпионата России был «Зенит». В активе клуба с берегов Невы 50 очков. Ближайший преследователь, «Локомотив», отстает от петербуржцев на девять очков.
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение о приостановке РПЛ до 31 мая, принятое в связи с пандемией коронавируса.
«РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня.
Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны. Таким образом, с учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября», – заявил Дюков Sport24.