В профсоюзе надеются к понедельнику узнать, возобновит ли работу шахта Estonia

Марина Лукьянова рассказала, что в четверг находится на шахте и поддерживает контакт с руководством Enefit Kaevandused.

“Как сказал председатель правления Андрес Вайнола, вчера вечером выяснилось, что у человека коронавирус, - рассказала она. - У него был контакт с людьми, но был ли он на тот момент болен, пока неизвестно. 27-го числа он сам ушел на больничный, а сегодня уже второе число. Поэтому что-то конкретное пока сказать нельзя”.

Состояние шахтера не опасное для жизни, но держится высокая температура. Скорая помощь забрала его в больницу. Всех остальных работников подразделения, в котором обнаружили больного, отправили анализы. Но поскольку он общался и с другими работниками, руководство решило для безопасности совсем закрыть шахту на четверг и пятницу. Суббота и воскресенье на шахте - обычные выходные дни.

“Для безопасности работников и для выяснения на эти два дня - четверг и пятницу - остановили работу шахты. До понедельника будут выяснять. Но, я думаю, что к понедельнику уже можно будет выяснить. Поскольку его бригаду также отправили на анализы, я думаю, к понедельнику мы получим уже какие-то конкретные данные. Дай Бог, конечно, результаты тестов будут отрицательные”.