Обзор ⟩ В Эстонии 16 школ прекратят свое существование

Самые большие изменения в школьной сети произойдут в Йыгевамаа, где с Пыльтсамааской общей гимназией объединятся основные школы Адавере и Лустивере, школа Эску-Камари, Писисаареская начальная школа, детский сад и начальная школа Айду, а также школа в Пуурмани.

В Таллинне свою деятельность прекратит частная школа Mattiase põhikool, а Пяэскюлаская гимназия станет основной школой.

В Харьюмаа объединятся школа Козейыэ с Козеской гимназией, Палдиская основная школа с Палдиской общей гимназией и Кейлаская основная школа с Кейлаской школой.

В Ида-Вирумаа Сондаская школа станет начальной школой.

В Вильяндимаа с Колга-Яаниской основной школой объединится детский сад Naksitrallid.

В Тартумаа объединятся детский сад и основная школа Калласте с детским садом и основной школой Колкья. Детский сад и начальная школа Кавасту продолжит работать в качестве детсада.

В Пярнумаа закроется детский сад и начальная школа Либатсе, а основная школа Сурью станет детским садом-основной школой.

В Вырумаа уже с марта закрыта школа Краби, поскольку Министерство образования и науки лишило ее лицензии. С осени будет закрыта и Выруская гимназия для взрослых, ученики продолжат обучение в Вырумааском центре профессионального образования.

В Валгамаа Тсиргулийнаская основная школа станет детским садом и основной школой.