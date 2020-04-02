В Латвии подтвердили 12 новых случаев Covid-19, общее число инфицированных превысило 450 человек

В Латвии за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом, всего инфицировано 458 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Пробы на Covid-19 взяты за сутки у 1024 человек, а в целом анализы на наличие заболевания сдали 16 834 человека.
Количество пациентов в стационарах выросло до 32, из них в тяжелом состоянии находятся трое.
Как ранее заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков, благодаря плотности населения Латвии и своевременно введенным мерам безопасности ситуация с ограничением распространения коронавируса на фоне большинства европейских стран выглядит значительно лучше.