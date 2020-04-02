Чт, 2.04.2020
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  • В Латвии подтвердили 12 новых случаев Covid-19, общее число инфицированных превысило 450 человек

В Латвии подтвердили 12 новых случаев Covid-19, общее число инфицированных превысило 450 человек

Латвийская скорая помощь.

ФОТО: GINTS IVUSKANS/AFP

В Латвии за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом, всего инфицировано 458 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Пробы на Covid-19 взяты за сутки у 1024 человек, а в целом анализы на наличие заболевания сдали 16 834 человека.

Количество пациентов в стационарах выросло до 32, из них в тяжелом состоянии находятся трое.

Как ранее заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков, благодаря плотности населения Латвии и своевременно введенным мерам безопасности ситуация с ограничением распространения коронавируса на фоне большинства европейских стран выглядит значительно лучше.

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