Убытки эстонского футбола приближаются к двум миллионам евро

"Убытки довольно велики, если говорить о клубах, то речь идет о миллионе евро, у Эстонского футбольного союза - около 700 000 евро. Наша общая задача - обеспечить выживание клубов в условиях нынешнего кризиса, потому что после кризиса они нужны нам всем - и для занятия спортом детьми и взрослыми, и для болельщиков", - сказал глава пресс-службы ЭФС Михкель Уйболехт.