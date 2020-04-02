Убытки эстонского футбола приближаются к двум миллионам евро

Ясности о том, когда мог бы возобновиться остановленный из-за коронавируса футбольный сезон в Эстонии, нет до сих пор, передает Rus.Err.ee.
B руководстве Эстонского футбольного союза не только рассматривают варианты внесения изменений в календарь матчей, но и подсчитывают убытки, вызванные возникшим из-за коронавируса кризисом.
Юристы союза также дают клубам консультации о том, как контролировать свои финансовые потери.
"Убытки довольно велики, если говорить о клубах, то речь идет о миллионе евро, у Эстонского футбольного союза - около 700 000 евро. Наша общая задача - обеспечить выживание клубов в условиях нынешнего кризиса, потому что после кризиса они нужны нам всем - и для занятия спортом детьми и взрослыми, и для болельщиков", - сказал глава пресс-службы ЭФС Михкель Уйболехт.