В Эстонии из-за пала сухой травы погиб мужчина

В среду в волости Муствеэ Йыгеваского уезда из-за травяного пала погиб мужчина.
В 15:45 соседи обнаружили рядом с домом в деревне Вооре среди горевшего старника тело 72-летнего мужчины с ожогами.
Спасатели предупреждают, что начавшийся по неосторожности пал сухой травы может из-за ветра внезапно разрастись и поджечь также одежду оказавшегося слишком близко человека. Он может также задохнуться от дыма.
В начале апреля прошлого года в деревне Касаритса в Вырумаа по той же причине погибла 71-летняя женщина.
В Эстонии сжигать старник запрещено круглый год, при разведении костров нужно следить за тем, чтобы огонь не попал в окружающую среду.