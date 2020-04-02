Чт, 2.04.2020
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  • В Эстонии из-за пала сухой травы погиб мужчина

В Эстонии из-за пала сухой травы погиб мужчина

Спасатель борется с пожаром.

ФОТО: Kenno Soo

В среду в волости Муствеэ Йыгеваского уезда из-за травяного пала погиб мужчина.

В 15:45 соседи обнаружили рядом с домом в деревне Вооре среди горевшего старника тело 72-летнего мужчины с ожогами.

Спасатели предупреждают, что начавшийся по неосторожности пал сухой травы может из-за ветра внезапно разрастись и поджечь также одежду оказавшегося слишком близко человека. Он может также задохнуться от дыма.

В начале апреля прошлого года в деревне Касаритса в Вырумаа по той же причине погибла 71-летняя женщина.

В Эстонии сжигать старник запрещено круглый год, при разведении костров нужно следить за тем, чтобы огонь не попал в окружающую среду.

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