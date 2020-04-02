У работника магазина обнаружен коронавирус: всех сотрудников отправили на карантин

У сотрудника валгаского магазина товаров для дома и сада Magaziin был обнаружен коронавирус, поэтому магазин был закрыт. Работники отправлены домой на карантин. Когда магазин откроется вновь, неизвестно, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Член правления владеющей сетью магазинов Magaziin фирмы KPG Kaubanduse OÜ Урсел Каарна подтвердил, что у работника магазина обнаружили коронавирус. «Ответ — да, у нас один случай. Все сотрудники дома на карантине, магазин закрыт, здание дезинфицируется и мы действуем в соответствии с руководством Департамента здоровья».
Как долго магазин будет закрыт, пока невозможно сказать. «У нас это первый случай. Известно то, что в ближайшие дни в магазине будет проводиться полная дезинфекция», - сказал Каарна.
Как работник магазина заразился, Каарна не знает. «Кто это может сказать, не знаю. Это была бы чистой воды спекуляция, если бы я по этому поводу хоть слово сказал. Мы точно не знаем, что можем обнародовать. Хорошо было бы, если бы мы получили от государства конкретное руководство, для всех одинаковое».
Других случаев заражения в магазинах Magaziin не обнаружено. «Читал об одном случае в Bauhof, больше не слышал. Дай Бог, все так и останется».