Чт, 2.04.2020
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Касса страхования от безработицы продолжает получать сообщения о коллективных сокращениях
Общее число безработных превысило 41 000 человек

Бюро Кассы страхования от безработицы.

ФОТО: Liis Treimann

Касса Страхования от безработицы на этой неделе получила 15 сообщений о коллективных сокращениях; работу потеряют 404 человека, пишет Rus.ERR.

Главный специалист по коммуникации Кассы страхования от безработицы Лаури Кооль сказал в четверг ERR, что коллективные сокращения происходят в разных предприятиях, предоставляющих услуги по размещению, например в гостиницах Tallink Express, Ülemiste и Lilleküla.

По словам Кооль, коллективные сокращения также имели место на промышленных предприятиях и в фирмах, предлагающих косметические услуги.

Предприятия еще могут изменить первичные сообщения о сокращении, поэтому общее число может уменьшиться.

Если в конце прошлой недели уровень зарегистрированной безработицы был 6,2%, то по состоянию на среду, 1 апреля, он вырос на 0,2%, а к вечеру среды общее число безработных составило 41 628 человек.

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