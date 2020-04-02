Касса страхования от безработицы продолжает получать сообщения о коллективных сокращениях
Касса Страхования от безработицы на этой неделе получила 15 сообщений о коллективных сокращениях; работу потеряют 404 человека, пишет Rus.ERR.
Главный специалист по коммуникации Кассы страхования от безработицы Лаури Кооль сказал в четверг ERR, что коллективные сокращения происходят в разных предприятиях, предоставляющих услуги по размещению, например в гостиницах Tallink Express, Ülemiste и Lilleküla.
По словам Кооль, коллективные сокращения также имели место на промышленных предприятиях и в фирмах, предлагающих косметические услуги.
Предприятия еще могут изменить первичные сообщения о сокращении, поэтому общее число может уменьшиться.
Если в конце прошлой недели уровень зарегистрированной безработицы был 6,2%, то по состоянию на среду, 1 апреля, он вырос на 0,2%, а к вечеру среды общее число безработных составило 41 628 человек.