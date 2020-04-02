«Очевидец» ⟩ Первоклассная лаборатория, которая подходит для изучения Covid-19, пустует в Эстонии уже много лет

В Эстонии есть подходящая для изучения коронавируса лаборатория биобезопасности со сверхстрогими требованиями к безопасности, но из-за нехватки выделяемых на науку средств с момента ее создания там не проводилось ни одного опыта с патогенами такого уровня, выясняется из вчерашнего сюжета «Очевидца».
Лаборатория, принадлежащая к третьему классу биобезопасности вместе с центром трансляционной медицины была создана в 2014 году. Речь идет о единственном месте в стране, где можно было бы тщательно изучать опасные для людей вирусы, у которых есть способность передаваться от человека к человеку через окружающею среду или воздух.
До сих для этой лаборатории не было куплено необходимого оборудования, в ней не было проведено ни одного опыта с патогенами такого уровня.
«В какой-то момент это сочли недостаточно важным. Это была нуждающаяся в решение проблема, но с тех пор так ничего и не изменилось», - сказал профессор прикладной вирусологии Тартуского Университета Андрес Меритс.
Подробнее о том, что ученые могли бы делать в этой лаборатории, смотрите в сюжете «Очевидца».