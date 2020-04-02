Оргкомитет ОИ-2022 в Пекине изучит влияние переноса Игр 2020 года

Организаторы зимних Игр 2022 года в Пекине изучат, как повлияет на проведение соревнований перенос летней Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год, сообщает Р-Спорт.
Оргкомитет Игр-2022 в Пекине находится в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК) для решения этой "особой ситуации" должным образом.
"Мы верим, что летние Олимпийские игры в Токио и зимние Игры в Пекине будут успешными", - говорится в заявлении.
В понедельник МОК и оргкомитет Игр в Токио официально объявили новые даты Олимпиады и Паралимпийских игр в столице Японии в 2021 году. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября. Игры были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.