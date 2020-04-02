Полиция дважды нагрянула в спортклуб из-за нарушений ограничений: люди сбежали через черный ход

Вчера полицейские два раза отправлялись в расположенный на улице Выру в Тарту спортклуб Corsagym, где, несмотря на введенный правительством запрет, люди тренировались, пишет Tartu Postimees.
По словам ведущего следователя Тартуского отделения полиции Мати Вальтна, владелец спортклуба, похоже, не осознал серьезность ситуации и намеренно проигнорировал распоряжения. Тем не менее, другие люди, которые занимались в спортзале, осознавая серьезность ситуации, посчитали лучшим вариантом дважды подряд убегать через черный ход от сотрудников правоохранительных органов и, таким образом, избегать личной ответственности.
Но полиции все-таки удалось задержать всех трех пытавшихся сбежать мужчин и в их отношении начато производство о нарушении Закона о чрезвычайном положении. Предписание также было сделано владельцу спортклуба, нарушение в дальнейшем уже приведет к штрафу.
По словам Вальтна, владелец спортивного клуба четко выразил недовольство введенными правительством ограничениями, поэтому полиция будет пристально следить за этим учреждением в ближайшие дни. «В случае следующих нарушений мы готовы ради здоровья народа более решительно вмешаться», - сказал он.
Приехали целых три патрульных машины и четыре сотрудника, которые без масок вошли в спортклуб!
Владелец спортклуба Corsagym Герт Горшанов сказал, что он тренировался вместе с другом и девушкой, и не знает, кто вокруг здания гулял. «Когда разразился коронакризис, я последовал указаниям правительства: я закрыл двери, вывесил таблички, прекратил продажу права пользования и этим поставил свой доход на паузу», - сказал Горшанов и добавил, что не видит причины — и не видит также законного основания — почему он сам не может продолжать тренировки в своем личном домашнем зале, также со своей семьей, с людьми, с которыми он и так каждый день проводит вместе.
«Удивительна была пропорциональность реакции полиции. Приехали целых три патрульных машины и четыре сотрудника, которые без масок вошли в спортклуб! На мое замечание, почему у них нет масок, было объявлено, что масок у них не должно быть», - отметил он. У Горшанова сложилось впечатление, что это была просто демонстрация силы и предложил, что для вежливого решения ситуации достаточно было бы телефонного звонка.