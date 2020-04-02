Для людей с коронавирусом в Нарвской больнице готовится свое приемное отделение и отдельный родильный зал

С масками в Нарве проблемы, но больница ими запаслась

В среду Eesti Päevaleht написал со слов городского врача Нарвы Андрея Антонова, что в город поступило несколько тысяч медицинских масок из резерва Сил обороны, но пользоваться ими нельзя, поскольку они влажные и пахнут плесенью. Их срок годности истек еще в 2011 году. И это при том, что в городе наблюдается дефицит масок.

Руководитель Нарвской больницы Олев Силланд рассказал Rus.Postimees, что эти маски из резерва есть и в больнице, но коробки с ними пока не вскрывали, поскольку больница заранее самостоятельно закупила 25 000 масок, и сейчас медики пользуются ими.

Для координации противодействия эпидемии в Эстонии создано два медицинских штаба - в Таллинне и Тарту. Нарвская больница подчиняется тартускому штабу. В четверг руководители Нарвской больницы знакомятся с опытом коллег в Тарту. А в субботу Нарвскую больницу приедет инспектировать руководитель тартуского штаба.

После того, как больница перешла на особый режим работы и прекратила плановые операции и приемы, появился резерв и коек, и сотрудников.

“Те сотрудники, которые сейчас не заняты, отправились домой. Зарплата у них сохраняется. Чтобы уменьшить вероятность инфицирования, когда сотрудники идут на работу, едут в транспорте, мы решили, что они будут сидеть дома недели две, а потом поменяются с теми сотрудниками, которые работают, - объясняет доктор Силланд. - Если будет заражение наших сотрудников, у нас уже есть резерв сотрудников, которые прийти на помощь, заменить заболевших”.

Будет два отделения экстренной медицины

Для пациентов с коронавирусом в больнице выделен отдельный оперблок и даже отдельный родильный зал для рожениц, инфицированных коронавирусом. Этот родильный зал находится не в самой Женской клинике больницы, а на другом этаже.

Удачно совпало, что именно сейчас в больнице завершается оборудование полностью перестроенного отделения экстренной медицины.

“Сейчас в ускоренном темпе будем запускать наше новое ЭМО, - сказал руководитель больницы. - Медицинская мебель там уже собрана, осталась бытовая мебель. Скорее всего, успеем к восьмому числу”, - сказал Олев Силланд.

На 9 апреля запланирован переезд отделения экстренной медицины в новые помещения.

“Первый пациент, который появился в Нарве 31 числа, заставляет поторопиться, чтобы уже быть готовым и принимать пациентов в лучших условиях. Сам он на домашнем лечении, но это сигнал”, - добавил доктор Силланд.

На несколько месяцев, пока шла реконструкция, в Нарвской больнице было организовано временное ЭМО со входом со стороны улицы Хайгла. С 10 апреля это помещение освобождается, и в больнице, фактически, будет два отделения экстренной медицины. В обновленном, со стороны ул. Маслова, будет вестись прием обычных пациентов, во временном со стороны ул. Хайгла - больных с коронавирусом и с подозрением на COVID-19.

В случае большого наплыва пациентов для первичного осмотра и триажа используют также большую военную палатку, установленную у больницы.

Больные с COVID-19 не будут пересекаться с остальными

Действующая реанимация Нарвской больницы переключится на больных с коронавирусом, когда они здесь появятся. Для остальных тяжелых пациентов в качестве палаты интенсивной терапии с этого времени будут использовать палату в оперблоке, в которой до чрезвычайного положения пациенты под наблюдением медиков приходили в себя после операций. То есть, в больнице будет две параллельных палаты реанимации.

Для лечения больных COVID-19 оборудованы 20 коек в инфекционном отделении (в старом здании больницы). В случае необходимости, всех обычных пациентов “переселят” с первого этажа и полностью отведут его только для больных с коронавирусом.