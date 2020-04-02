Чт, 2.04.2020
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Фермерские хозяйства остаются без иностранной рабочей силы

Уборка клубники

ФОТО: Tairo Lutter

Сельскохозяйственным предприятиям Эстонии для весенних работ требуется несколько тысяч рабочих, которые в предыдущие годы обычно приезжали из третьих стран. Но из-за введения чрезвычайного положения местным фермерам могут помочь только уже находящиеся здесь представители иностранной рабочей силы, которые не использовали свое краткосрочное рабочее время. Фермеры обеспокоены, поскольку весной в сельском хозяйств счет идет на  минуты, пишет Postimees.

По словам министра внутренних дел Марта Хельме (EKRE), продовольственная безопасность Эстонии не зависит от трехсот рабочих-мигрантов, работающих в сельском хозяйстве.

«Право на работу для очень многих иностранцев, работающих в этой области, истекает в апреле. Кризисная ситуация требует быстрой адаптации. Из-за особой ситуации работодатели не могут учитывать иностранную рабочую силу, которая не будет допущена в страну для предотвращения распространения вируса. В связи с кризисом ситуация в экономике также меняется, и, прежде всего, важно объединить работодателей, которые нуждаются в рабочей силе, и соискателей работы из числа жителей Эстонии », - сказал Хельме.

Таким образом, не будет выполнено пожелание Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты и Центрального союза  фермеров Эстонии, чтобы государство пустило в страну на сезонные работы иностранных сельскохозяйственных рабочих, а их местным фермерским предприятиям нужно около пары тысяч.

Надежа на учебные заведения

По словам руководителя отдела политики в области гражданства и миграции Министерства внутренних дел Рут Аннус, иностранцы, в настоящее время находящиеся в Эстонии на законных основаниях, могут продолжать работать здесь.

"Предпосылкой является то, что этого хочет работодатель иностранца, который регистрирует краткосрочную занятость иностранца в Департаменте полиции и погранохраны. В соответствии с Законом об иностранцах, работодатель не может продлить работу иностранца после достижения максимального рабочего времени. В случае сезонных работников это также запрещено директивой Европейского Союза", - сказала Аннус.

«Продовольственная безопасность Эстонии не зависит от иностранной рабочей силы. В нынешние трудные времена, когда нам нужны рабочие места для наших соотечественников и когда все больше людей теряют свою работу каждый день, мы должны поддерживать народ Эстонии. У них должна быть возможность занять вакансии», - добавила она.

По словам Аннус, до введения чрезвычайного положения, по состоянию на 29 февраля, согласно данным Кассы по безработице, в Эстонии было зарегистрировано более 36 000 безработных, в том числе более 1500 человек, которые ранее работали в сельском хозяйстве или животноводстве. «Критическое время требует быстрой адаптации. Насколько нам известно, Касса по  безработице готова оказать поддержку и содействие, чтобы лучше объединить участников рынка труда», - сказала она.

По словам председателя правления Эстонской сельскохозяйственно- торговой палаты Роомета Сырмуса, после призывов жители Эстонии начали осознавать необходимость рабочих рук в сельском хозяйстве. Например, к ним обращались люди, которые работали в сфере услуг, а также иностранные студенты, которые хотят работу на лето. В то же время, сектор нуждается в уверенности, поскольку по мере возможностей люди возвращаются на свои прежние рабочие места.

«Сельское хозяйство часто представляют как очень простое и примитивное занятие, но это уже давно не так. Машины, тракторы, комбайны - это дорогое и сложное оборудование, которое требует обучения и опыта», - сказал Сырмус.

Большинство украинцев работают в животноводстве, и срок их разрешений на работу истекает в ближайшие месяц или два, и МВД не соглашается продлевать их. По словам Сырмуса, водителей тракторов и машин можно найти в сфере транспорта, если они обучены, так как в автобусных компаниях в настоящее время не работы мало, а некоторые водители также имеют водительские права в соответствующей категории.

По словам министра сельской жизни Арво Аллера (EKRE), обеспокоенность вызывает уже работающие мигранты, чьи разрешения на работу в Эстонии вот-вот истекают.

«Мы надеемся, что эстонцы также придут работать в местное сельское хозяйство и будут готовы  принять участие в сезонной работе. Другое дело, что в Финляндию тоже не допускаются сезонные работники, а с нашей стороны многие ездили туда», - сказал Аллер. 

Также есть надежда на учебные заведения: например, что учащиеся Школы обслуживания и экономики в  Олуствере и агарной экономической школы смогут проходить стажировку на полях.

Глава E-Piim Яанус Муракас сказал, что проблема - глобальная и касается не только нас. «Это устоявшийся мировой порядок: в сельском хозяйстве и производстве первичных продуктов питания низкая заработная плата, а в развитых странах создается все больше рабочих мест с высокой добавленной стоимостью. Привлечение рабочей силы в современном мире является отличительной чертой развитой страны», - сказал он.

Доля иностранной рабочей силы на фермах E-Piim составляет от десяти до 90 процентов. «Большинство из них украинцы, есть также болгары и румыны, в предыдущие годы приезжали и из других стран», - уточнил Муракас.

Ситуация с визами и разрешениями у E-Piim совершенно иная. «Они могут работать на фермах в течение девяти месяцев, срок действия которых истек несколько дней назад, у некоторых он истекает примерно через два или шесть месяцев. Теперь нельзя ввозить новых, это большая проблема», - сказал Муракас.

Цены на продукты нужно поднять

«Я повторю еще раз: сельскохозяйственный сектор очень сильно зависит от трудовых мигрантов, и это не шутка! Это не просто пение на холме, это услуга, необходимая для жизни всех нас. Подумайте о том, чтобы было бы, если у нас не было бы собственной еды в нынешней ситуации», - говорит глава E-Piim.

«Если урожайность осенью упадет на едином европейском рынке, это автоматически приведет к росту цен на продукты питания. В настоящий момент, с этой большой паникой, цены на продукты питания могут упасть, так как рестораны закрыты, а снижение традиционных торговых потоков вызовет смятение и нервозность в нашем секторе», - сказал он.

По словам Муракаса, мы должны смотреть дальше своего носа, потому что если этой веснойвсе не посеять, риск на осень будет уже очень высок.

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