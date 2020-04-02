Фермерские хозяйства остаются без иностранной рабочей силы

По словам министра внутренних дел Марта Хельме (EKRE), продовольственная безопасность Эстонии не зависит от трехсот рабочих-мигрантов, работающих в сельском хозяйстве.

«Право на работу для очень многих иностранцев, работающих в этой области, истекает в апреле. Кризисная ситуация требует быстрой адаптации. Из-за особой ситуации работодатели не могут учитывать иностранную рабочую силу, которая не будет допущена в страну для предотвращения распространения вируса. В связи с кризисом ситуация в экономике также меняется, и, прежде всего, важно объединить работодателей, которые нуждаются в рабочей силе, и соискателей работы из числа жителей Эстонии », - сказал Хельме.

Таким образом, не будет выполнено пожелание Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты и Центрального союза фермеров Эстонии, чтобы государство пустило в страну на сезонные работы иностранных сельскохозяйственных рабочих, а их местным фермерским предприятиям нужно около пары тысяч.

Надежа на учебные заведения

По словам руководителя отдела политики в области гражданства и миграции Министерства внутренних дел Рут Аннус, иностранцы, в настоящее время находящиеся в Эстонии на законных основаниях, могут продолжать работать здесь.

"Предпосылкой является то, что этого хочет работодатель иностранца, который регистрирует краткосрочную занятость иностранца в Департаменте полиции и погранохраны. В соответствии с Законом об иностранцах, работодатель не может продлить работу иностранца после достижения максимального рабочего времени. В случае сезонных работников это также запрещено директивой Европейского Союза", - сказала Аннус.

«Продовольственная безопасность Эстонии не зависит от иностранной рабочей силы. В нынешние трудные времена, когда нам нужны рабочие места для наших соотечественников и когда все больше людей теряют свою работу каждый день, мы должны поддерживать народ Эстонии. У них должна быть возможность занять вакансии», - добавила она.

По словам Аннус, до введения чрезвычайного положения, по состоянию на 29 февраля, согласно данным Кассы по безработице, в Эстонии было зарегистрировано более 36 000 безработных, в том числе более 1500 человек, которые ранее работали в сельском хозяйстве или животноводстве. «Критическое время требует быстрой адаптации. Насколько нам известно, Касса по безработице готова оказать поддержку и содействие, чтобы лучше объединить участников рынка труда», - сказала она.

По словам председателя правления Эстонской сельскохозяйственно- торговой палаты Роомета Сырмуса, после призывов жители Эстонии начали осознавать необходимость рабочих рук в сельском хозяйстве. Например, к ним обращались люди, которые работали в сфере услуг, а также иностранные студенты, которые хотят работу на лето. В то же время, сектор нуждается в уверенности, поскольку по мере возможностей люди возвращаются на свои прежние рабочие места.

«Сельское хозяйство часто представляют как очень простое и примитивное занятие, но это уже давно не так. Машины, тракторы, комбайны - это дорогое и сложное оборудование, которое требует обучения и опыта», - сказал Сырмус.