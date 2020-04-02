Видео ⟩ «Спасибо вам, мы вместе!»: обращение Русского театра Эстонии к зрителям

Русский театр в своем видеообращении призвал жителей Эстонии оставаться дома и сохранять спокойствие.
«Мы по-прежнему активно работаем, заполняем онлайн-пространство, которое связывает нас с вами, дает возможность поддержать вас в это непростое время. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Пожалуйста, просто оставайтесь дома и берегите себя», - обратился к зрителям худрук Русского театра Филипп Лось.
Для жителей Эстонии будет открыт архив спектаклей Русского театра. «Сегодня наши артисты готовы говорить, читать, петь специально для вас, наш дорогой зритель, - сказал актер Эдуард Теэ. - Мы расскажем, чем мы занимаемся в это непростое время и поделимся советами, как его можете провести вы. Скучно не будет! А пока от лица всего театра я призываю по возможности оставаться дома. Спасибо!»
«Мы наполним наше Facebook-пространство стихами, музыкой, смешными и интересными историями из жизни театра. Нам очень важно получить от вас обратную связь. Пожалуйста, не скупитесь на отзывы», - призвала актриса Татьяна Космынина.
«К сожалению, мы держим дистанцию, но делаем это ради безопасности своих близких и ради своей безопасности», - добавила она.
Русский театр обещает произвести возврат средств за купленные билеты. Также билеты можно обменять на другую дату или на подарочную карту, что более предпочтительно для Русского театра.
«Мы хотим сказать огромное спасибо всем медикам, всем работникам медицинских служб, которые сегодня работают и днем, и ночью ради спасения наших жизней, - поблагодарил актер Илья Нартов. - Мы хотим сказать огромное спасибо всем продавцам и кассирам, всем тем, кто вынужден и должен ходить на работу ради того, чтобы мы могли жить. Низкий вам поклон от всего коллектива нашего театра. Сегодня мы остаемся дома, чтобы помочь вам, и мы обязательно справимся с этой бедой. Спасибо вам, мы вместе!»
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