У сотрудников двух магазинов Maxima нашли коронавирус

Maxima предлагает работникам при появлении симптомов болезни сразу пройти тест на коронавирус. До сих пор все результаты тестов были негативными, но вчера два результата оказались позитивными, сообщает пресс-служба Maxima.
По словам руководителя Maxima Eesti Эдвинаса Валкаса, магазин Pärnu Maxima останется открытым, поскольку зараженный не контактировал ни с работниками, ни с клиентами более двух недель, что считается инкубационным периодом.
«Несмотря на это, Maxima сегодня сделает всем работающим в том же магазине сотрудникам тест на коронавирус, чтобы быть уверенными, что сотрудники и клиенты в безопасности. Также будет проведена дополнительная дезинфекция магазина», - отметил Волкас.
Еще один позитивный тест был обнаружен у работника Maxima на Нымме-теэ в Таллинне. Поскольку зараженный контактировал с коллегами, сегодня магазин закрыт, там проводится дезинфекция и всех сотрудников отправили на тестирование. Работникам разрешено оставаться дома до дополнительного тестирования. Всем сотрудникам через неделю будет сделан повторный тест.
«С завтрашнего дня магазин на Нымме-теэ будет вновь открыт, поскольку он будет укомплектован SOS-командой Maxima. Мы начали формировать SOS-команды сразу после введения чрезвычайного положения, чтобы была возможность заменить заболевших или по иной причине отсутствующих на работе сотрудников», - добавил Волкас.
Результаты сделанных сегодня тестов будут известны самое позднее завтра.