Две трети компаний Эстонии планируют урезать зарплаты, почти половина продержится не более двух месяцев

Четыре из пяти предпринимителей уже ощутили последствия экономического кризиса, обусловленного чрезвычайной ситуацией, ввведенной из-за вспышки коронавируса. 63 процента предпринимателей уже рассмотрели возможности экономиии, такое же количество планирует урезать зарплаты работников.

Почти половина компаний планируют сократить количество работников, 42 процента фирм отправят работников вынужденный отпуск. 28 процентов компаний думают временно приостановить свою деятельность, в то время как 5% рассматривают возможность окончательного закрытия.

"Мысли о чрезвычайной ситуации разнятся у населения и предпринимателей - если жители мечтают о прекращении карантина и походе в рестораны с друзьями, предприниматель не уверен, что через три месяца он сможет предоставлять услуги общественного питания в том же ресторане», - сказала в пресс-релизе консультант по стратегии Kantar Emor Карин Преэгель.

Наиболее резкое сокращение расходов на рабочую силу наблюдается в компаниях со средним числом сотрудников: 75 процентов компаний с числом занятых от 11 до 20 человек планируют сократить заработную плату; в компаниях, где работает от 21 до 50 человек 60 процентов ожидают сокращения численности работников и 52 процента отправят сотрудников в вынужденный отпуск.

14 процентов компаний смогут выдержать до одного месяца, если чрезвычайная ситуация сохранится, еще 31 процент сможет продержаться до двух месяцев. Только 18 процентов составили компании, которые могли бы продолжать работать более года.

Наиболее устойчивыми являются в основном компании с иностранным капиталом и более крупные компании с более чем 50 сотрудниками. 46 процентов компаний, базирующихся на иностранном капитале, смогут работать в чрезвычайных ситуациях более года, как и треть компаний с более чем 50 сотрудниками.

В то же время более трети компаний, в которых работает более 50 человек, в чрезвычайной ситуации не проработают более двух месяцев. Десятая часть из них сможет работать до одного месяца, а 27 процентов - до двух месяцев.

По словам Преэгель, помимо большого числа компаний сферы обслуживания, чья деятельность сегодня ограничена и которые вынуждены снижать постоянные издержки, есть и те, кто извлекает выгоду из кризиса. «Примерно пятую часть респондентов беспрецедентная ситуация заставила задуматься о возникших возможностях, предложения по бесконтактным услугам значительно выросли, деятельность компаний проявляет себя под новым углом, подчеркнивается ответственность и понимание клиентов», - прокомментировала Преэгель.

Например, 27 процентов внедряют расширение маркетинга и продаж через электронные каналы в качестве стратегии выживания, около одной пятой ищут новых клиентов и целевые группы, 19 процентов планируют предлагать новые продукты или услуги и 14 процентов меняют маркетинговые сообщения.