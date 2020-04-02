Чт, 2.04.2020
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В МИД РФ выражают уверенность в том, что США окажут поддержку России в борьбе с коронавирусом, если потребуется

Мария Захарова.

ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

В Москве уверены, что США в случае необходимости окажут поддержку России в борьбе с коронавирусом, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В эти дни Соединенные Штаты переориентируют свою промышленность на производство товаров, необходимых для сдерживания пандемии коронавируса. Уверены, что в случае необходимости они впоследствии смогут оказать поддержку России, если таковая потребуется", - сказала Захарова журналистам.

Она отметила, что в настоящий момент у России есть возможность оказать помощь в борьбе с общей угрозой.

"В наиболее острый этап борьбы Китая с коронавирусной эпидемией Москва одна из первых оказала помощь китайским друзьям. Теперь мы получаем поддержку из Пекина", - сказала официальный представитель МИД России.

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