В МИД РФ выражают уверенность в том, что США окажут поддержку России в борьбе с коронавирусом, если потребуется

В Москве уверены, что США в случае необходимости окажут поддержку России в борьбе с коронавирусом, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В эти дни Соединенные Штаты переориентируют свою промышленность на производство товаров, необходимых для сдерживания пандемии коронавируса. Уверены, что в случае необходимости они впоследствии смогут оказать поддержку России, если таковая потребуется", - сказала Захарова журналистам.
Она отметила, что в настоящий момент у России есть возможность оказать помощь в борьбе с общей угрозой.
"В наиболее острый этап борьбы Китая с коронавирусной эпидемией Москва одна из первых оказала помощь китайским друзьям. Теперь мы получаем поддержку из Пекина", - сказала официальный представитель МИД России.