Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

В Эстонии за сутки скончалось шесть человек

По состоянию на 2 апреля, в Эстонии было диагностировано 1372 случая заражения коронавирусом, из них 79 новых. Больше всего случаев зафиксировано в двух уездах - Сааремаа (30) и Харьюмаа (25). Также стало известно, что за сутки в Эстонии скончались шесть человек с коронавирусом.

Из приблизительно четырехсот сотрудников больницы Курессааре, которая находится в эпицентре эпидемии коронавируса в Эстонии, пробы на коронавирус 41 сотрудника оказались положительными.

Из-за резкого скачка смертности от Covid-19 в Эстонии могут ввести более жесткие меры.

Сегодня стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал работник магазина Magaziin, а чуть позже торговая сеть Maxima сообщила, что двое ее сотрудников болеют коронавирусом.

Плохие новости пришли с шахты Estonia, где у одного из работников был выявлен коронавирус. 800 человек отправили по домам.

По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Аркадия Попова, в ближайшие недели статистическая кривая случаев заражения коронавирусом немного поползет вверх, и только через две-три недели можно будет сказать, что нас ждет дальше.

Сегодня в полдень в Таллиннском аэропорту приземлился самолет из Китая, на борту которого находятся 2,6 миллионов средств индивидуальной защиты.

Проблемы экономики

Возглавляющий входящую в правящую коалицию партию "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер считает, что в борьбе с кризисом государство должно не только влезать в кредиты, но и сокращать свои расходы, но министр финансов Мартин Хельме из EKRE эту точку зрения не разделяет.

Фермеры обратились с призывом к оставшимся без работы: придите на помощь! сельскому хозяйству!

Согласно опросу предпринимателей, проведенному компанией Kantar Emor, 63 процента компаний планируют снизить зарплату своим сотрудникам, а 45 процентов продержатся не более двух месяцев, если чрезвычайная ситуация сохранится.

«Государство не сокращает расходы дополнительным бюджетом, - сказал министр финансов Мартин Хельме. - У государства, наоборот, в связи со вспышкой коронавируса возникли дополнительные расходы».

В Эстонии обсуждают экстренную помощь экономике и населению. Что войдет в дополнительный пакет мер по смягчению последствий кризиса? Собирается ли Кабмин устанавливать предельные цены на продукты и товары первой необходимости, в том числе на средства индивидуальной защиты? На вопросы Rus.Postimees ответил в дистанционном режиме парламентарий и бизнесмен Андрей Коробейник (Центристская фракция).

Жизнь в условиях чрезвычайного положения

Вчера в прямом эфире передачи Otse Postimehest министр образования и науки Майлис Репс сказала, что пока неясно, как будут организованы выпускные экзамены в основных школах и гимназиях.

Хотя введенное правительством требование - находиться на расстоянии не менее двух метров от других людей при перемещении в общественных местах - не распространяется на строительные площадки, сами строительные компании стараются организовать работу таким образом, чтобы строители контактировали друг с другом как можно меньше.

Столичный универмаг Stockmann, вынужденный в условиях чрезвычайного положения закрыть все отделы, кроме продуктового, тем не менее нашел способ предложить клиентам возможность продолжать совершать покупки различных товаров.

Министерство образования объединило полученную от местных самоуправлений информацию о закрывающихся с осени школах: прекратят работу 16 школ, также планируется небольшая реорганизация.

Правительство одобрило предложение министра социальных дел о продлении срока частичной трудоспособности, отсутствия трудоспособности, постоянной нетрудоспособности и выплате соответствующих пособий на шесть месяцев из-за сокращения приема в медицинские учреждения в связи с чрезвычайным положением.

Обстановка за рубежом

Большинство стран борются с коронавирусом с помощью карантина, невзирая на колоссальный ущерб для экономики. Другие не спешат вводить бизнес в искусственную кому: боятся, что лекарство окажется опаснее болезни.

Китай занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад американского разведывательного сообщества.

Вечером в среду, 1 апреля, по местному времени в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди приземлился грузовой самолет ВКС России Ан-124 с грузом медицинской помощи, сообщило постпредство РФ в ООН.