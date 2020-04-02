«Только для пациентов Covid-19»: что скрывается за этой границей?

Детали интерьера. ФОТО: Jaan Sütt

- Как работают медсестры?

- Они работают по трехчасовым сменам. Вторая бригада в это время работает на выезде и отдыхает, чтобы снова прийти через три часа. Рядом с пациентами круглосуточно находятся две медсестры и одна санитарка.

- На сколько смен хватает медсестер, санитарок и врачей с такой подготовкой в клинике?

- Большая проблема экстренной медицины и медицины катастроф состоит в том, сто все эти люди значатся в нескольких местах. Именно по этой причине мы просим жителей оставаться дома. Эта болезнь все ближе подбирается к нам. Если мы будем сидеть дома, нам удастся сгладить кривую заболеваемости. Чтобы не поступало за один раз 1000 пациентов, из которых 100-200 требуется лечение в интенсиве.

В обычных условиях эта болезнь излечима, но она требует очень больших ресурсов. Если это время продлится минимум три месяца, мы сами узнаем больше о коронавирусе и сможем намного лучше его лечить.

- Какова атмосфера в отделении? Тревожная, беспокойная?

- Эта работа была бы намного тяжелее, если бы у нас не было прекрасных медсестер и санитарок, они работают с большой самоотдачей. Эта атмосфера может сохраняться лишь в том случае, если мы не перегружаем свою систему. Когда больничный ресурс будет исчерпан, мы тоже увидим людей с лицами, истертыми масками и респираторами и глазами, в которых видно выгорание.

- Рано или поздно кто-то из пациентов умрет (в оригинале статья опубликована до того, как стало известно о первых смертельных случаях в Клинике ТУ. – прим. ред.).

- Мы не можем думать, что этого не произойдет. Мы пытаемся этого избежать. Но если кто-то умрет, это не станет для нас неожиданностью. Я надеюсь, что мы сможем спасти тех людей, у которых полжизни еще впереди. Если же мы и с ними потерпим поражение, это будет трудно пережить.

- Все это выглядит так, как если бы вы снова оказались в миссии. Только в эту миссию вам не понадобилось лететь самолетом. Чему вас научила эпидемия, чего вы раньше не знали?

- Для меня стало приятной неожиданностью, что народ Эстонии может быть крайне разумным. Когда это очень необходимо. Когда требования изоляции стали еще более жесткими, как-то вечером я ехал домой через город, улица Рийа была практически пуста. Парковки магазинов почти тоже. Мне кажется, что люди довольно хорошо понимают серьезность ситуации.

Если еще подумать, то хорошо же взять паузу и выйти на какое-то время из этого круговорота белки в колесе. Подумать о вечных ценностях. Что, может быть, с какого-то места можно даже вернуть свою жизнь на лучший путь.

Для антипрививочников нынешняя ситуация – хорошая демонстрация мира без вакцин. Мы находимся в таком мире именно потому, что у нас нет вакцины против коронавируса. Потому мы и боимся, что заболеть может полмиллиона жителей Эстонии.