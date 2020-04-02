Пять тестов жителей Нарвского дома попечения оказались положительными, руководство не исключает ошибки

В четверг утром выяснилось, что результаты анализов на коронавирус пяти жителей Нарвского дома попечения оказались положительными, руководитель учреждения не исключает, что речь идет об ошибке, пишет Põhjarannik.
В ходе массового тестирования в Нарвском доме попечения анализы на коронавирус были взяты у всех 129 жителей, пять из них дали положительный результат.
Руководитель дома Татьяна Столфат сказала Põhjarannik, что речь может идти об ошибке, но до получения результата повторного анализа эти пять человек будут изолированы от остальных, а дом призрения выполняет все предписания Департамента здоровья. По словам руководителя, ни у одного из пяти выявленных нет симптомов коронавируса.
Столфат сомневается в положительных результатах, поскольку пять пожилых людей, у которых был выявлен вирус, находятся в разных отделения дома попечения и не соприкасаются между собой, некоторые из них имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом: «Я понимаю, что в случае этого вируса может быть всякое, но кажется нелогичным, что заразились именно эти люди».
По словам руководителя, анализы взяли и у 69 работников дома попечения, но их результаты еще не готовы.
Заболели и двое жителей волости Тойла
По сообщению Департамента здоровья, к сегодняшнему дню количество зараженных в Ида-Вирумаа увеличилось до 31. За сутки добавились пять случаев.
Положительный результат показали анализы двух жителей волости Тойла и одного жителя Кохтла-Ярве. В отношении двух заболевших сейчас нет данных, в каком самоуправлении они зарегистрированы.