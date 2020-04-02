Путин выступит с новым обращением в связи с коронавирусом

"Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево, рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет где-то, наверное, после 16:00 мск, начиная с 16:00 мск ориентировочно можно будет ждать", - сказал Песков.

Нерабочая неделя, объявленная Путиным в его предыдущем обращении 25 марта, истекает 5 апреля. О возможном ее продлении сообщили сразу несколько СМИ. Первая информация о том, что карантин продлят еще минимум на 9 дней, появилась 30 марта в Telegram-канале московского оперативного штаба по борьбе с эпидемией. В нем датой окончания режима самоизоляции называлось 14 апреля, но позже ее убрали, объяснив, что была допущена "техническая ошибка".

Неофициальные источники "Би-Би-Си" в московской мэрии объяснили возможное продление нерабочей недели темпами роста выявленных случаев коронавируса, возвращением рейсов с россиянами на родину из стран Европы, а также опасением, что система здравоохранения не выдержит нагрузки в условиях резкого роста числа заболевших.

За продление режима самоизоляции выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявившая, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, и если режим не продлевать, то эффект от уже объявленной недели дома будет сиюминутным. С просьбой продлить меры социального дистанцирования граждан в зависимости от ситуации в конкретных регионах к Путину также обратилась вице-премьер Татьяна Голикова.

По неофициальным данным, карантинные меры в России будут продлевать неоднократно вплоть до конца апреля, а то и до майских праздников.

В прошлом обращении к нации Путин, помимо введения нерабочей недели (слово карантин так и не было произнесено) отложил голосование по поправкам в конституцию, пообещал россиянам ряд мер социальной поддержки, а также объявил несколько неожиданных и не связанных с коронавирусом мер. В частности, о введении налога на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, в размере 15%, и налог на прибыль от банковских вкладов объемом более 1 млн рублей.

Решение Путина объявить нерабочую неделю потребовало разъяснений, так как обрадованные россияне восприняли это в первую очередь как внеочередной отпуск. Оказалось, нет: вместо шашлыков надо сидеть дома, но не услышав внятного запрета от главы государства, люди все-таки пошли на шашлыки, тем более была хорошая погода. Власти Москвы, увидев кадры праздношатающихся горожан, и не помышляющих о соблюдении самоизоляции, ужесточили режим, разрешив выходить из дома только в ближайший магазин, аптеку, а также чтобы вынести мусор или погулять с собакой не дальше 100 метров от дома. Вслед за Москвой и Московской областью аналогичные меры установили в регионах.