Видео ⟩ Мартин Хельме: государство не сокращает расходы

«Государство не сокращает расходы дополнительным бюджетом, - сказал министр финансов Мартин Хельме. - У государства, наоборот, в связи со вспышкой коронавируса возникли дополнительные расходы».
Хельме подтвердил, что речь идет о полностью сознательной политике направления дополнительных денег в экономику. Смотря на налоговые поступления или рынок рабочей силы, по словам Хельме, можно увидеть, что доля государства или местных самоуправлений остается прежней. Но в результате того, что расходы государства выросли, а доходы сократились и экономика ослабла, то разницу нужно покрыть кредитом в размере почти 2,6 миллиардов евро.
Планируемый третий государственный пакет помощи, по словам Хельме, коснется долгосрочных мер, таких как финансирование инфраструктурных объектов, которые финансируются дольше. Одна из целей — поддержать судоходный концерн Tallink.
«У Tallink серьезные проблемы с ликвидностью», - сказал Хельме. По его словам, если не найти решения, то одна из самых богатых в Эстонии фирм прекратит существование. Эстонии понадобится морское сообщение с Финляндией и Швецией и после кризиса. «Мы не согласны с тем, что наши стратегические предприятия обанкротятся, - настаивает Хельме. - Решений, как это предотвратить, несколько».
Государство может со своим капиталом стать пайщиком Tallink, дать предприятию кредит или предложить кредитное поручительство через Kredex. Сейчас обсуждаются все варианты.
«Учитывая, что Tallink формирует почти два процента экономики Эстонии, то даже не обсуждается, обратим ли мы внимание на эту проблему и придем ли на помощь», - заявляет Хельме.
По его словам, торговцы топливом подтвердили, что влияние на цены в связи со снижением акциза на топливо дойдет до потребителей, но это займет около одной-двух недель.