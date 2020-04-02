Чт, 2.04.2020
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  • В эпицентре заражения: у 41 работника Курессаареской больницы обнаружен коронавирус
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В эпицентре заражения: у 41 работника Курессаареской больницы обнаружен коронавирус

На парковке больницы Курессааре можно сдать тест на коронавирус.

ФОТО: Saarte Hääl

Из приблизительно четырехсот сотрудников больницы Курессааре, которая находится в эпицентре эпидемии коронавируса в Эстонии, пробы на коронавирус 41 сотрудника оказались положительными, сказал Postimees член правления больницы Эдвард Лаане.

По словам Лаане, еще в конце прошлой недели это число было 20-25.

Он не исключает, что число зараженных коронавирусом работников больницы может увеличиться, поскольку тестирование продолжается и новые результаты должны быть готовы как сегодня вечером, так и завтра утром.

«Ситуация такая, какая есть, - комментирует число зараженных сотрудников Лаане. - Это реальность Курессааре».

Лаане выразил надежду, что больница сможет заменить заболевший персонал. Например, сегодня рано утром на Саарема приехали 11 медиков-добровольцев, который приступили к работе в полевом госпитале Сил обороны возле

Сааремааской больницы.

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