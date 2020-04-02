В эпицентре заражения: у 42 работников Курессаареской больницы обнаружен коронавирус
Из приблизительно четырехсот сотрудников больницы Курессааре, которая находится в эпицентре эпидемии коронавируса в Эстонии, пробы на коронавирус 42-х сотрудников оказались положительными, сказал Postimees член правления больницы Эдвард Лаане.
По словам Лаане, еще в конце прошлой недели это число равнялось 20-25. По состоянию на вечер четверг, коронавирус был диагностирован у 42 работников больницы, но двое уже выздоровели и приступили снова к работе, уточняет Rus.ERR.
Он не исключает, что число зараженных коронавирусом работников больницы может увеличиться, поскольку тестирование продолжается и новые результаты должны быть готовы сегодня вечером и завтра утром.
«Ситуация такая, какая есть, - комментирует число зараженных сотрудников Лаане. - Это реальность Курессааре».
Лаане выразил надежду, что больница сможет заменить заболевший персонал. Например, сегодня рано утром на Саарема приехали 11 медиков-добровольцев, который приступили к работе в полевом госпитале Сил обороны возле Сааремааской больницы.