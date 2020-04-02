В эпицентре заражения: у 42 работников Курессаареской больницы обнаружен коронавирус

По словам Лаане, еще в конце прошлой недели это число равнялось 20-25. По состоянию на вечер четверг, коронавирус был диагностирован у 42 работников больницы, но двое уже выздоровели и приступили снова к работе, уточняет Rus.ERR.

Он не исключает, что число зараженных коронавирусом работников больницы может увеличиться, поскольку тестирование продолжается и новые результаты должны быть готовы сегодня вечером и завтра утром.

«Ситуация такая, какая есть, - комментирует число зараженных сотрудников Лаане. - Это реальность Курессааре».