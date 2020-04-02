У еще одного полицейского обнаружен коронавирус: теперь в Йыхвиском отделении

В среду, 1 апреля у полицейского Идаской префектуры выявили коронавирус. С 13 марта он находился дома.
Поскольку этот полицейский не находился на работе в Йыхвиском отделении более двух недель, то нет нужды отправлять на дом других полицейских или дезинфицировать помещения.
"Хотя с момента, когда работник был отправлен домой, прошло уже более 14 дней, что считается инкубационным периодом, мы все равно составляем список тех коллег, с которыми полицейский мог общаться. Всех их мы просим особенно тщательно следить за своим самочувствием", - сказал Идаский префект Тарво Крууп.
Всего коронавирус выявлен у семи полицейских Департамента полиции и погранохраны.