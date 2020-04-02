Галерея ⟩ Посольство России в преддверии 9 мая приводит Бронзового солдата в порядок

Стоящий на военном кладбище Таллинна монумент, известный в народе как Бронзовый солдат, в настоящий момент окружен оградой, и там идут работы по приведению памятника в порядок, пишет Postimees.
Из таблички на заборе можно узнать, что работы выполняются по заказу посольства Российской Федерации в Эстонии и что они были согласованы с Эстонским военным музеем, в сферу управения которого входит кладбище на улице Фильтри.
«К нам обратилась одна фирма с желанием отполировать памятник перед большим праздником. В этом году исполняется 75 лет Великой Победе России. Они спросили, есть ли у нас какие-либо особые планы по ремонту памятника. Мы сказали, что запланирована регулярная уборка. Тогда они сказали, что хотят по просьбе российского посольства очистить памятник чуть больше. На наш взгляд, он был достаточно чистым. Они попросили разрешения у Таллиннского отдела охраны наследия и у нас, и теперь они там работают», - сказал Пеэп Рейссер, советник Эстонского военного музея.
Памятник принадлежит государству, им, как и кладбищем, управляет через Министерство обороны Эстонский военный музей. Очистка памятника ничего не будет стоить музею, оплачивает работу российское посольство.