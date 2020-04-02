Полиция безопасности Финляндии: угроза терроризма возросла

По оценке финской полиции безопасности (СуПо), угроза терроризма в Финляндии поднялась до 2 по шкале из 4. Об этом сообщается в обнародованном в четверг ежегоднике СуПо.
В прошлом году число важных для предупреждения терроризма лиц составляло около 390, отметила финская Полиция безопасности и добавила, что деятельность по поддержке этими лицами терроризма усилилась по сравнению с позапрошлыми годами.
Риск международных экстремистских террористических группировок на Западе возрос. По сообщению СуПо, экстремистская группировка ДАИШ несмотря на сокращение ее территории по-прежнему представляет опасность для западных стран и намерена совершать теракты в Европе.