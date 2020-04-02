Количество пассажиров в поездах резко снизилось: Elron вынужден менять расписание

В связи с действующим в стране чрезвычайным положением, количество пассажиров в поездах резко снизилось, что обусловило необходимость перейти на более редкий график.

«В течение последних трех недель количество пассажиров уменьшилось более чем на 80%, и мы видим, что данная ситуация пока сохраняется. Однако это означает, что мы не можем продолжать работать в таком же объеме и дальше, в связи с чем мы вынуждены еще больше снизить объемы перевозок», – сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

«В случае пригородных линий мы видим, что количество пассажиров уменьшилось почти в пять раз, и это означает, что если раньше в одном поезде обычно могли ехать порядка 150 человек, то сейчас в нем находятся менее 40 пассажиров», – объяснил Конго. «Аналогичная ситуация наблюдается и на отправлениях Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва, а местами количество пассажиров еще меньше».

Текущие ремонтные работы также влияют на расписание. Так как в направлении Тарту отрезок Табивере-Кяркна с 7 апреля будет временно закрыт, по вторникам, четвергам и субботам между Йыгева и Тарту придется использовать заменяющие автобусы. «Чтобы люди по утрам по-прежнему могли добраться на работу, совместно с Eesti Raudtee мы договорились, что данные рейсы все-таки будут выполняться во все дни, и что автобусы будут использоваться только с 10 часов. Несмотря на то, что ремонтные работы будут выполняться главным образом по определенным дням недели, в графике будут предусмотрены и некоторые исключения, поэтому мы просим пассажиров всегда предварительно проверить, нужно ли будет в данном конкретном случае использовать автобус, или добраться можно будет как обычно, с удобством на поезде. Времена отправлений также будут различаться, в зависимости от того, будет ли использоваться только поезд, или же потребуется и заменяющий автобус. Как и раньше, мы составили расписание таким образом, чтобы с использованием заменяющих автобусов можно было ехать и дальше Тарту, в направлении как Валга, так и Койдула.

Elron будет стараться обеспечивать возможности для передвижения в течение всего дня, как на пригородных линиях, так и на линиях более дальнего следования по всей Эстонии.

«При адаптации расписания мы, несомненно, будем учитывать и необходимость сохранения для пассажиров возможности перемещаться в различные часы, как посредством пригородных линий, так и по всей Эстонии. Мы постараемся следить за тем, чтобы в поездах по-прежнему было достаточно пространства для соблюдения необходимой дистанции, и при необходимости мы добавим более длинные поезда», – уточнил Конго, посоветовав для избежания прямых контактов покупать билеты на поезда заранее через Интернет. Купить билет можно будет по-прежнему и в поезде с помощью проездной карты и билетного автомата, а с завтрашнего дня на электропоездах пригородных линий появится возможность оплаты картой, чтобы пассажиры вместо наличных могли оплатить проезд посредством бесконтактного платежа.

Поезда Elron чистятся ежедневно, и выполняющие чистку работники обращают особое внимание на столы, ручки сидений и на другие контактные области в поезде. Все пассажиры для мытья рук могут использовать расположенные в поездах туалеты. Необходимо также помнить о требовании по соблюдению разумной дистанции от других пассажиров.