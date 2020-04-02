После того, как пациентка с Covid-19 родила ребенка, Пельгулиннаский роддом ужесточил правила

В конце марта в Ляэне-Таллиннской больнице приняли роды у первой пациентки, зараженной вирусом Covid-19. Поскольку в интересах защиты данных о здоровье пациентки разглашать данные о вакцинации и лактации нельзя, как и информацию о состоянии здоровья больной и ребенка, заведующая женской клиникой доктор Пирет Веэрус прокомментировала нынешние меры безопасности и правила поведения, пишет Postimees.
Заведующая Пельгулиннаским роддомом объяснила, что в случае нахождения в роддоме пациенток с коронавирусом или подозрениями на его наличие крайне важно соблюдать два правила: «Во-первых, пациентка должна быть изолировала от остальных пациенток, это означает, что она не может перемещаться вне палаты (в коридоре, находиться в помещениях общего пользования). Во-вторых, занимающийся пациенткой с коронавирусом персонал должен при соприкосновения с ней использовать средства индивидуальной защиты и строго следовать требованиям дезинфекции. Раздача еды и уборка мусора происходит отдельно от других пациенток».
Начиная с 27 марта, Пельгулиннаский роддом берет анализы у всех госпитализируемых пациенток. В случае положительного ответа пациентка изолируется. «Создается так называемый шлюз, который является промежуточной зоной между чистой и грязной зонами. Шлюз также является зоной, где медицинский работник перед входом в палату надевает специальную защитную одежду, а выходя из палаты, снимает ее и оставляет в месте сбора опасных отходов, - объяснила доктор Веэрус. – Следовать этим правилам безопасности крайне важно, чтобы избежать распространения вируса по больнице, мы очень внимательно следим за этим».
Если возникнет ситуация, что персонал соприкасается с пациенткой с Covid-19 без средств индивидуальной защиты (например, диагноз выясняется позже), персонал отправляется на двухнедельный домашний карантин. «Так мы избежим ситуации, при которой болезнь начнет потенциально распространяться на остальной персонал. Если у находящихся на двухнедельном карантине работников признаков болезни не проявится, они могут вернуться на работу. При проявлении признаков болезни они должны оставаться дома дольше, то есть до выздоровления».
«Это, однако, может привести к ситуации, когда на карантине или из-за болезни на работе не окажется слишком много работников. Всю работу придется выполнять очень малыми силами, а это значит переработки и перегрузка. Поэтому защита персонала больницы имеет крайне важное значение, чтобы можно было в обычном объеме предоставлять качественную помощь».
Роддом напоминает пациенткам, что в случае если они знают, что заражены коронавирусом, или имеются хоть малейшие подозрения (например, был контакт с человеком, у которого выявлен Covid-19), то прежде чем приезжать в роддом нужно сообщить об этом по телефону приемного покоя 5342 4724.
«Так мы сможем максимально подготовиться к вашему приезду, - подчеркнула доктор Веэрус. – Несмотря на кризисную ситуацию, как больным с Covid-19, так и здоровым роженицам обеспечена качественная помощь».