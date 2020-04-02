Чт, 2.04.2020
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  • Мясокомбинат Atria ввел новые меры предосторожности: всем измеряют температуру
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Мясокомбинат Atria ввел новые меры предосторожности: всем измеряют температуру

Олле Хорм

ФОТО: Eleri Lőhmus/lõuna-eesti Postimees

Глава мясокомбината Atria Олле Хорм сказал, что, поскольку гигиенические требования в компании ужесточены, а общая бдительность повышена, поначалу предприятия будет вполне неплохо справляться с новой ситуацией, пишет Postimees.

В качестве дополнительной меры всем сотрудникам на входе меряют температуру, большая часть офисных сотрудников работает на дому. Количество больных не превышает обычного. 

«На прошлой неделе наши продажи выросли, как и везде, без предупреждения. Мы отреагировали так быстро, как смогли, и большинство заказов было выполнено», - объяснил он.

Особенно пользовался спросом мясной фарш, продажи которого выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Новая инновационная упаковка компании, безусловно, сыграла здесь свою роль.

Что касается объема продаж в марте, то он вряд ли будет значительно уступать показателям рождественского периода. К настоящему времени продажи уже восстановились до нормального уровня, несмотря на то, что сектор HoReCa (гостиницы, рестораны, кейтеринг) полностью исчез.

По словам Хорма, предсказать, что будет дальше, очень сложно, почти невозможно. "По сути, мы просто живем сегодняшним днем. До тех пор, пока у нас работают люди, мы можем это делать. Мы надеемся на лучшее и делаем то, что можем», - сказал опытный руководитель предприятия мясной промышленности.

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