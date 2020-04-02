Симптом, который может указывать на наличие коронавируса, когда нет никаких других признаков болезни

Нарушение ощущения запахов и вкусов, то есть аносмия проявляется в случае многих респираторных вирусных заболеваний. По некоторым оценкам, аносмия возникает в 40 процентов случаев респираторных вирусных заболеваний, сообщил журнал Eesti Arst.
По собранной на данный момент информации, аносмия часто проявляется и у больных коронавирусом. По данным Южной Кореи, аносмия возникла у 30 процентов, по данным Германии, у двух третей людей с положительным анализом на коронавирус. По оценке ВОЗ, у больных Covid-19 аносмия описывается часто, но имеется еще слишком мало данных, чтобы считать ее доказанным симптомом коронавируса.
Ассоциация ЛОР-заболеваний Великобритании обращает в разосланном британским медикам письме внимание на то, что появляется все больше данных о людях, имеющих аносмию и положительный анализ на коронавирус, у которых нет никаких других проявлений, указывающих на наличие вируса, или они представлены минимально. С целью ограничения распространения Covid-19 дается совет отправлять людей, у которых во время вспышки коронавируса возникла аносмия, в семидневный карантин и в случае, когда у них нет никаких других симптомов болезни.