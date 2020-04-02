Керсти Кальюлайд осудила решение Таллинна показывать столичные новости на ПБК

Президент Керсти Кальюлайд сегодня в эфире Vikerraadio сказала, что она считает противоречивым решение властей Таллинна транслировать столичные новости на Первом Балтийском канале (ПБК).
«Мне кажется, что мы не должны вкладывать общественные деньги в возрождение российских пропагандистских каналов. Особенно странно это на фоне того, что город Таллинн, который еженедельно рассылает газеты по почтовым ящикам людей, говорит, что по-другому мы до русских людей донести информацию не можем. Наши эксперты по стратегической коммуникации всё время говорят, что новости ПБК – ненадежные. Так что неразумно закупать рядом с ними наши новости», - передает ERR ответ президента Кальюлайд на вопрос о том, считает ли она правильным, что, когда аудитория ETV+ выросла в четыре раза, город Таллинн решил делать свою новостную передачу на пропагандистском телеканале ПБК.
Мэр Таллинн Михаил Кылварт сообщил на этой неделе, что с понедельника по четверг на Первом Балтийском канале будет выходить программа «Новости Таллинна». Согласно достигнутой договоренности, телеканал предоставит свое эфирное время для информирования горожан бесплатно, сообщил во вторник BNS. Передача «Новости Таллинна» будет выходить в эфир ПБК в течение объявленной в стране чрезвычайной ситуации и до 28 мая включительно. Ведущими станут Екатерина Плехова и Вадим Малышкин, хорошо знакомые телезрителям по программе «Доброе утро, Таллинн!»