Работа не волк, но зарплата убежала

Комментарий юриста

Марина Абраменкова, адвокат Sadekov Advokaadibüroo ФОТО: сайт адвокатского бюро

Если работодателем является юридическое лицо, то все обязательства, вытекающие из трудового договора, являются обязательствами данного юридического лица. Тот факт, что у предприятия сменился собственник, никоим образом не отражается на наличии обязательств у работодателя. То есть, с переходом права собственности на юридическое лицо, обязательства самой фирмы не исчезают.

Кроме того, если фирма была продана и пришло новое правление, но установлено, что долги возникли вследствие недобросовестных действий прежнего правления, ответственность с прежнего правления снята не будет, и оно несет личную ответственность.

Если решение Комиссии по рассмотрению трудовых споров вынесено, у работодателя есть 30 дней для оспаривания вопроса в уездном суде. Если работодатель этого не сделал и не исполняет решение комиссии, можно получить в комиссии отметку о вступлении решения в силу и обратиться к судебному исполнителю, который в свою очередь взыщет задолженность с должника. Должником опять же будет являться юридическое лицо.

В случае если работодатель утверждает, что расторжение договора по обоюдному согласию было, а работник утверждает, что такого соглашения не было, бремя доказывания лежит на работодателе. Например, работодатель обязан предоставить переписку или иные доказательства, принимая во внимание которые, работодатель сделал вывод, что договор расторгается обоюдно.

Если работодатель, несмотря на письменный запрос работника, не доказал обоюдность расторжения и не восстановил его в регистре, то работник может обратиться в Комиссию по рассмотрению трудовых споров или суд.

Согласно части первой статьи 105 Закона о Трудовом договоре, в течение 30 календарных дней со дня получения заявления об отказе, необходимо подать иск в суд или заявление в комиссию по трудовым спорам для установления ничтожности отказа.