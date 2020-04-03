Сделали запасы? Возможно, зря

Мельничная огнёвка может попасть в наши дома и из импортированных с юга приправ и сухофруктов. Кроме того, вредители могут заполонить продукцию не только на производстве, но и в магазине или на складе. «Например, в магазин или на склад попадает какой-нибудь товар, в котором уже есть вредители, они могут быстро заразить и другую находящуюся на складе или в магазине продукцию», - уточняет представительница департамента, добавляя, что то же самое происходит и в квартирах: если бакалея долгое время стоит и ждет своего часа, вредители из одного зараженного товара распространяются и на другие продукты, которые хранятся поблизости.

Руководство к действию

Мельничная огнёвка должна пройти несколько этапов развития. «Личинка выделяет напоминающее паутину волокно, которое становится причиной склеивания и отвердевания, например, муки. Серая затвердевшая масса содержит в большом количестве частицы испражнений личинок и в этой массе личинки также окукливаются, - описывает процесс развития Сисаск. - Бабочки вообще не едят и летают ночами кругами. Днем они сидят со сложенными крыльями в скрытых темных местах на стенах и потолках».

По словам Сисаск, предприятия пищевой промышленности, склады и магазины прикладывают много усилий, чтобы бороться с этими пищевыми вредителями, но речь идет о живой природе и время от времени случается так, что вредители все-таки проникают в наши продукты.

Специалист уверяет, что как мучной хрущак, так и мельничная огнёвка не вредны для людей и их здоровья. Но сам вид и факт их существования не очень приятны, поэтому и возникает вопрос, как же от них избавиться?

В первую очередь Сисаск рекомендует сразу вскрывать упаковки принесенной из магазина бакалеи и убедиться, что она уже не заражена: «Чтобы не столкнуться с неприятной неожиданностью, рекомендуется держать сухую продукцию в хорошо закрытых банках. Полезным может быть, если принесенную из магазина бакалею до того, как пересыпать в банку, на несколько дней поместить в морозилку. Безусловно, это уничтожит личинки пищевой моли, в большинстве случаев и яйца».

Если на полке нашелся зараженный продукт, лучше всего распрощаться со всем содержимым шкафа. Даже если личинки были замечены только в одной упаковке, нет никакой гарантии, что перед этим они не путешествовали по соседним пачкам. «В большинстве случаев придется уничтожить все крупы и муку, а также помыть шкаф уксусным раствором, — говорит Сисаск. — Бабочки-огневки могут прятаться за шкафом и в прочих темных и скрытых от глаз местах».

Жалобы как индикатор

К сожалению, в случае вредителей в продовольственных товарах трудно установить, на каком этапе продукция была заражена. «Продукт может быть заражен у производителя, но также и у оптовика, розничного торговца или уже дома у потребителя», - рассказывает Сисаск.

По ее словам, в прошлом году в связи с пищевыми вредителями была одна жалоба: в крупе были найдены насекомые. «Также звонили и задавали связанные с вредителями вопросы. Поэтому можно сказать, что примерно четыре-пять раз в год обращаются в департамент по поводу пищевых вредителей», — уточнила специалист.

Если подобная жалоба поступает в Ветеринарно-пищевой департамент и речь идет об эстонской компании, на производственном предприятии проходит проверка с целью узнать, есть ли там проблемы с вредителями. «Хотя если проблемы с вредителями есть у производителя, это будут не единичные жалобы, сообщений будет гораздо больше. Массовые жалобы — это один из признаков того, что на производстве или оптовом складе есть с этим проблемы», — уточняет Сисаск.

Ветеринарно-пищевой департамент проводит и плановые проверки, в ходе которых также контролируется наличие и эффективность средств борьбы с вредителями на предприятии. Частота проверок зависит от уровня риска компании.

Меры предосторожности от появления вредителей: