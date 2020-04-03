Сделали запасы? Возможно, зря

Из-за распространения коронавируса жители Эстонии стараются запастись продуктами, чтобы соблюдать рекомендации правительства и реже наведываться в магазины. Особой популярностью пользуются крупы и прочая продукция, которую можно хранить в течение долгого времени. Но именно эти продукты могут стать причиной появления в доме пищевых вредителей.
Незваные гости
Читательница Rus.Postimees рассказала, что за последнее время уже второй раз сталкивается с насекомыми. «Еще в прошлом году заметила, что по дому летает моль. Отследила, что она базируется на кухне, а когда пригляделась, то поняла, что это вовсе не обычная моль. Она захватила смеси орехов и различные крупы. Все было выброшено, вычищено и вымыто, — рассказывает она. — Моль исчезла, но прошло время, и я купила киноа, прямо в заводском пакете поместила его в банку и плотно закрыла крышкой. Через некоторое время решила приготовить киноа, но на дне упаковке увидела дохлую моль. То есть очевидно, что она была принесена из магазина, а не сама завелась дома».
В похожую ситуацию недавно попала и другая читательница: «Вдруг вечером мы увидели, как по потолку довольно резво ползут маленькие белые червячки. Проследив за их маршрутом, поняли, что они двигаются на свободу из кухонной мебели. Мы просто снимали их мокрыми ватными дисками, встав на стремянку, но не понимали, что это, собственно, такое. С помощью интернета разобрались, что это личинки пищевой моли. Пока искали источник заражения продуктов, по квартире начали летать маленькие черные бабочки. В общем и целом, преодолевая тошноту и брезгливость, перебрали абсолютно все полки, все банки, свертки и коробки, и обнаружили, что пакет с орехами, надорванная плитка шоколада с орехами, финики и еще некоторые продукты буквально шевелятся».
Генеральная уборка и многократное мытье всех шкафчиков уксусом принесли свои результаты — от вредителей не осталось и следа. «На полки также были разложены звездочки гвоздики и лавровые листики, а все сыпучие продукты перекочевали из пластиковых и бумажных пакетов в специально купленные стеклянные банки с притертыми крышками, — перечислила методы борьбы с вредителями читательница. — Говорят, что эта напасть может в любой момент вернуться, поскольку, по мнению многих пострадавших, мы приносим из магазинов уже зараженную личинками или куколками моли бакалею».
Массовое поражение
По словам главного специалиста отдела по вопросам продуктов питания Ветеринарно-пищевого департамента Кайри Сисаск, речь идет о пищевых вредителях, которые довольно широко распространены, особенно мучной хрущак и мельничная огнёвка (один из видов пищевой моли).
Мучные хрущаки — это небольшие жучки, основная среда обитания которых — мука, крахмал и различные крупы. Они не очень прихотливы и могут проживать в любых помещения, но как личинки, так и взрослые жуки боятся холода, поэтому погибают при температуре ниже семи градусов мороза.
Мучной хрущак не может появиться в квартире сам по себе. Чаще всего в жилые помещения он попадает вместе с приобретенными уже зараженными продуктами, а в комфортных условиях теплых квартир начинает свое активное размножение.
Аналогичная ситуация возникает и с мельничной огнёвкой, которая живет на мельницах и хлебозаводах. Покупатели, сами того не подозревая, приносят ее из магазинов. «Если, например, на мельнице в упаковку с мукой попадет яйцо пищевой моли, а вы эту пачку муки купите в магазине и принесете домой, при комнатной температуре личинки быстро разовьются», - объясняет Сисаск.
Мельничная огнёвка может попасть в наши дома и из импортированных с юга приправ и сухофруктов. Кроме того, вредители могут заполонить продукцию не только на производстве, но и в магазине или на складе. «Например, в магазин или на склад попадает какой-нибудь товар, в котором уже есть вредители, они могут быстро заразить и другую находящуюся на складе или в магазине продукцию», - уточняет представительница департамента, добавляя, что то же самое происходит и в квартирах: если бакалея долгое время стоит и ждет своего часа, вредители из одного зараженного товара распространяются и на другие продукты, которые хранятся поблизости.
Руководство к действию
Мельничная огнёвка должна пройти несколько этапов развития. «Личинка выделяет напоминающее паутину волокно, которое становится причиной склеивания и отвердевания, например, муки. Серая затвердевшая масса содержит в большом количестве частицы испражнений личинок и в этой массе личинки также окукливаются, - описывает процесс развития Сисаск. - Бабочки вообще не едят и летают ночами кругами. Днем они сидят со сложенными крыльями в скрытых темных местах на стенах и потолках».
По словам Сисаск, предприятия пищевой промышленности, склады и магазины прикладывают много усилий, чтобы бороться с этими пищевыми вредителями, но речь идет о живой природе и время от времени случается так, что вредители все-таки проникают в наши продукты.
Специалист уверяет, что как мучной хрущак, так и мельничная огнёвка не вредны для людей и их здоровья. Но сам вид и факт их существования не очень приятны, поэтому и возникает вопрос, как же от них избавиться?
В первую очередь Сисаск рекомендует сразу вскрывать упаковки принесенной из магазина бакалеи и убедиться, что она уже не заражена: «Чтобы не столкнуться с неприятной неожиданностью, рекомендуется держать сухую продукцию в хорошо закрытых банках. Полезным может быть, если принесенную из магазина бакалею до того, как пересыпать в банку, на несколько дней поместить в морозилку. Безусловно, это уничтожит личинки пищевой моли, в большинстве случаев и яйца».
Если на полке нашелся зараженный продукт, лучше всего распрощаться со всем содержимым шкафа. Даже если личинки были замечены только в одной упаковке, нет никакой гарантии, что перед этим они не путешествовали по соседним пачкам. «В большинстве случаев придется уничтожить все крупы и муку, а также помыть шкаф уксусным раствором, — говорит Сисаск. — Бабочки-огневки могут прятаться за шкафом и в прочих темных и скрытых от глаз местах».
Жалобы как индикатор
К сожалению, в случае вредителей в продовольственных товарах трудно установить, на каком этапе продукция была заражена. «Продукт может быть заражен у производителя, но также и у оптовика, розничного торговца или уже дома у потребителя», - рассказывает Сисаск.
По ее словам, в прошлом году в связи с пищевыми вредителями была одна жалоба: в крупе были найдены насекомые. «Также звонили и задавали связанные с вредителями вопросы. Поэтому можно сказать, что примерно четыре-пять раз в год обращаются в департамент по поводу пищевых вредителей», — уточнила специалист.
Если подобная жалоба поступает в Ветеринарно-пищевой департамент и речь идет об эстонской компании, на производственном предприятии проходит проверка с целью узнать, есть ли там проблемы с вредителями. «Хотя если проблемы с вредителями есть у производителя, это будут не единичные жалобы, сообщений будет гораздо больше. Массовые жалобы — это один из признаков того, что на производстве или оптовом складе есть с этим проблемы», — уточняет Сисаск.
Ветеринарно-пищевой департамент проводит и плановые проверки, в ходе которых также контролируется наличие и эффективность средств борьбы с вредителями на предприятии. Частота проверок зависит от уровня риска компании.
Меры предосторожности от появления вредителей:
- Покупайте товары в прозрачных пакетах, через упаковку которых можно визуально оценить качество продукта и подозрительные включения.
- Храните крупы, орехи, семена, приправы и муку в прозрачных емкостях из стекла или пластика с плотно закрывающимися крышками. На дно каждой банки полезно уложить крупный лавровый лист.
- Регулярно проветривайте помещение, устраивайте влажную уборку и проводите ревизию запасов в шкафах.